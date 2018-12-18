Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» об экспорте сельхозпродукции и таджикских студентах в России.

«Сотрудничество в рамках СНГ без МПА было бы не правовое сотрудничество, а какая-то анархия. Мы в первой статье своей конституции путем всенародного голосования на референдуме определили, что Республика Таджикистан – светское, демократическое, правовое, унитарное государство. Точно так же и Россия является правовым демократическим государством и все остальные части Содружества. Демократия немыслима без правовой основы», - отметил он.

Напомним, Махмадсаид Убайдуллоев на недавнем межпарламентском форуме предложил российским коллегам создать упрощенный таможенный режим – «зеленый коридор» для сельхозпродукции из Таджикистана.

Отвечая на вопрос, как сегодня обстоят дела в этом направлении, спикер верхней палаты таджикского парламента отметил:

«В конце концов, мы не чужие для России, мы родные, поэтому надо создать благоприятные условия, чтобы товары из Таджикистана, особенно товары агропромышленного комплекса, оказались у российского потребителя без посредников. Ибо любой посредник приводит к повышению цены, а это удар по всем нам – потребителям».

Он предложил создать в РТ посредством российских инвесторов оптово-распределительный центр, где вся продукция агропромышленного комплекса могла бы храниться без потери качественных показателей и была бы налажена прямая ее поставка в Россию без посредников.

«По предварительной договоренности, за 1,5 – 2 года россияне настроены построить огромный центр в Душанбе», - отметил спикер.

Он также прокомментировал вопрос о приехавших в Таджикистан на работу в таджикских школах 50 российских учителях.

«Несмотря на то, что мы живем не в одном государстве, они откликнулись, осознанно выбрали работу в Таджикистане. Некоторые из них оставили свои семьи, своих детей, но пошли. Потому что они, как патриоты России, понимают, что расширение зоны русского языка необходимо», - заявил Махмадсаид Убайдуллоев.

Что касается обучения таджикских студентов в российских вузах, Убайдуллоев отметил:

"Хотелось бы, чтобы наша молодёжь больше занималась инновационными технологиями, основами программирования, потому что наша жизнь без достижений информационно-коммуникационных технологий невозможна.

Мы поощряем учебу наших студентов за рубежом. У нас есть студенты, которые заканчивают Гарвардский университет. Это здорово. В России учатся свыше 30 тыс. наших студентов, за счет бюджета России 700-800 человек. Это востребовано", - завил спикер верхней палаты Таджикистана в интервью телеканалу "Мир".

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