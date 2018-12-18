С начала 2018 года в мире были убиты не менее 80 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Список опубликовала во вторник международная правозащитная организация "Репортеры без границ".

Более половины погибших журналистов приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). При этом Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, где не происходит вооруженный конфликт, отмечают правозащитники. Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018-го погибли 44 журналиста.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. По данным международного Комитета по защите журналистов, уже третий год подряд только в государственных тюрьмах за свою профессиональную деятельность находится более 250 журналистов в мире, в том числе 33 женщины.

"Человеком года" по версии американского журнала Time в 2018 году стала группа журналистов. Они были удостоены такого звания за отважную репортерскую деятельность.

В их число вошли убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги, арестованные в Мьянме журналисты Reuters, подвергшаяся нападению редакция газеты The Сapital Gazette, находящаяся под угрозой уголовного срока филиппинка Мария Ресса, пережившая нападение заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и другие.