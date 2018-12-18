В декабре исполнилось 9 лет со дня основания Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области. За минувшие годы оператор занял на рынке связи региона одно из ведущих мест. Связь «МегаФон Таджикистан» доступна на 95% территории Хатлона, а в Бохтаре и Дангаринском районе у абонентов есть мобильный интернет 4G.

«Чтобы покрыть услугами связи практически всю область, потребовалась колоссальная работа. Для того, чтобы запустить всего одну базовую станцию в горах, в условиях бездорожья, нашим инженерам приходилось вручную переносить сотни килограммов оборудования. Зато теперь надежная связь есть у наших абонентов повсеместно. Мы очень гордимся этим результатом!» – говорит руководитель технического отдела регионального управления по Хатлонской области Эмомали ВАЗИРОВ.

Не менее серьезная работа потребовалась для того, чтобы обеспечить жителей региона сервисом высокого уровня. Если на первых порах даже такие простые действия, как пополнение баланса сотового телефона, требовали поездки в ближайший город, то теперь многое абоненты компании могут делать самостоятельно – с помощью «Личного кабинета» и приложения «МегаФон Life». А выбрать самый выгодный тариф, купить мобильный гаджет и получить квалифицированный ответ на любой вопрос о связи можно в многочисленных салонах оператора.

«Идя навстречу абонентам, мы открываем розничные точки в местах, наиболее удобных для посещения – возле рынков, вокзалов, в крупнейших торговых и офисных центрах. Особенно важным для развития розничной сети стал уходящий год. Из более чем 50 салонов, действующих в городах и поселках всех районов Хатлонской области, порядка 30 мы открыли именно в 2018-м», – рассказывает руководитель коммерческого отдела регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» Умар ХУДОЯРОВ.

Мобильная связь, доступная всем жителям Хатлона, имеет важное социальное значение: даже в самых отдаленных селах абоненты оператора могут вызвать спасателей или врача звонком по сотовому телефону. Мобильный интернет позволяет читать новости и книги, получать дистанционно образование в любом удобном месте. Но «МегаФон Таджикистан» не ограничивается этим и инициирует многие социальные и благотворительные проекты: организует праздники для детей-сирот, проводит бесплатные занятия по интернет-грамотности для студентов и жителей джамоатов.

Военнослужащие и родственники тех, кто работает в России, во время ежегодных акций получают возможность бесплатно позвонить близким. Воспитанники детских домов Хатлона принимают участие в международных футбольных соревнованиях «Будущее зависит от тебя». С помощью оператора преображается областной центр: в честь Года туризма и развития народных искусств, объявленного Основателем мира и национального единства, Президентом Республики Таджикистана Эмомали Рахмоном, «МегаФон Таджикистан» установил в центре Бохтара арт-объект с надписью «I love Bokhtar», который стал новой городской достопримечательностью.

«Уже девять лет мы не просто работаем в Хатлоне – мы живем жизнью региона, участвуя во всех важных событиях, поддерживая тех, кто в этом нуждается. Такая активная позиция традиционна для нашей компании. Уверен, у нас будет еще много поводов принести пользу родной земле и всем, кто выбирает нашу надежную связь», – подводит итог руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.