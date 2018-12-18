Почему денежных переводов от таджикских мигрантов будет с каждым годом всё меньше и есть ли у нас шанс зарабатывать в других – более развитых странах.

В Международный день мигранта, который отмечается 18 декабря, мы поговорили с доктором экономических наук, профессором РТСУ, который много лет занимается изучением вопроса трудовой миграции Рахмоном Ульмасовым.

- Эксперты говорят, что в ближайшее время денежные переводы от мигрантов существенно сократятся. Это так?

- Сначала цифры. За первое полугодие 2018 года в республику поступило $672 млн. Если разделить, на каждого жителя республики, то будет по $76.9. В Узбекистане, к примеру, выходит по $30.4 на 1 человека.

При грамотном использования этих средств переводы могли бы стать источником инвестирования экономики. Например, в Молдове 27% денежных переводов идут на развитие бизнеса и создание рабочих мест. У нас – 0,8%.

Люди не вкладываются, и как только получают переводы, тут же прямиком идут на «Корвон», «Мехргон» и т.д.

По расчетам экономистов, благополучие примерно 56% семей в Таджикистане зависит от успешной работы за границей их родственников.

Но, действительно, в ближайшее время сумма денежных переводов сократится, и мы должны понимать это. Причина в том, что в нашей стране получила развитие «семейная миграция». Если раньше таджикский мигрант отправлял деньги для семьи и родителей, теперь только для родителей.

- А сколько денег оставляют таджикские мигранты в России?

- В исследовании управления анализа социальных проблем Центра стратегических исследований при президенте РТ говорится, что вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в ВВП России, например, за 2016 год составил около 1 триллиона рублей или 1,2% ВВП России.

Минфин РФ тогда рекомендовал субъектам пополнить бюджет регионов за счет патентов от мигрантов. В 2019 году все регионы поднимут сумму патента.

Мэр Москвы Собянин говорил, что доходы российской столицы от патентов мигрантов больше, чем от нефтяных компаний. В Новом году Москва планирует увеличить доходы от патентов до 19 миллиардов рублей, а в последующие годы довести до 21 миллиарда. Это только Москва и только патенты.

Строительный бум поможет вернуть часть мигрантов

- Сколько организаций в Таджикистане занимаются отправкой трудовых мигрантов за рубеж?

- Их где-то 10-12. Это мизер. Для того, чтобы регулировать миграционный процесс, нам необходимо минимум 200-250 частных организаций.

В 2017 году сумма денежных переводов в мире составила $596 миллиардов, из них $450 млрд. отправляются в развивающие страны.

- В последнее время говорят о том, что таджикская миграция меняет направление в другие страны? Это так?

- Это фантастика. Всем развитым странам необходимы квалифицированные кадры. Приведу пример. В среднем 31% опрошенных работодателей по миру заявили о трудностях в нахождении и найме сотрудников требуемой квалификации. При этом, речь идет не только о специальностях в высокотехнологических отраслях, но и о квалифицированных рабочих: электриках, сварщиках, жестянщиках, столярах, плотниках и др.

Во Франции об этом сказали 31% опрошенных, в Германии - 34%, Швейцарии – 36%.

Больше всего страдают от дефицита квалифицированных кадров Румыния (73%), Япония (63%), Гонконг (61%), Сингапур (57%) Австралия (52%) и Тайвань (51%). Менее других – Индия (12%), Великобритания (12%), Ирландия (14%), Китай (15%) и Италия (18%).

Так что люди, имеющие специальность, могут найти работу везде. У нас в республике такие кадры тоже на вес золота.

Но, хочу сказать, что у нас начался процесс реэмиграции. Что это означает? В Таджикистане идет строительный бум, нам нужны строители всех квалификаций. Поэтому строительные компании приглашают людей строителей на работу. Если мигрант получал бы $1000 в России, то здесь ему предлагают за ту же работу $500. И это больше чем там по одной простой причине - все расходы остаются здесь и он рядом с семьей.

«Посмотрите на наших чиновников. Это стыд и позор!»

- У Вас есть информация о деятельности представителя нашего Минтруда в России?

- Не знаю, к сожалению, чем они занимаются. Известно, что они должны работать в 8 регионах России.

По моему убеждению, их работа должна быть публичной, они должны выступать в СМИ, информировать, где можно работать, выступать посредниками при оформлении договоров между мигрантами и компаниями и т.д.

Я считаю, что население страны должно быть более широко информировано о ситуации на рынках труда стран – реципиентов, требованиях к трудовым мигрантам, их правах и обязанностях, а также защиты этих прав.

- Что надо сделать, чтобы поднять имидж таджикских мигрантов?

- Коренным образом изменить информационную политику. Например, в Украине есть информационные войска.

Нам тоже нужно собрать «интернет-армию» - пул популярных блогеров, которые распространяли бы правдивую информацию о Таджикистане.

Вот недавно по НТВ показали программу «Поедим, поедим». За 25 лет - это единственная, правдивая, реальная передача про Таджикистан. Кстати, я думаю, было бы целесообразно, чтобы Минтруда вышло с ходатайством перед аппаратом президента о награждении российских журналистов, которые всегда поднимают имидж таджиков. Это: Владимир Соловьев, Максим Шевченко, Андрей Захватов и др. Только из выступлений Соловьева можно сделать целый пропагандистский ролик.

Властям необходимо пересмотреть кадровую политику, освободить от занимаемых должностей безынициативных, малокультурных, не компетентных должностных лиц. Меня иногда тревожат простые, элементарные вопросы. Смотрю на наших чиновников, занимающихся международными вопросами, и становится обидно - они лицо страны, визитная карточка нации. Посмотрите на внешний вид, форму одежды - никакой культуры, а манера поведения? А как ведут переговоры? Без бумажки ни одного слова. Стыд и позор. Откуда таких отбирают? У нас же есть прекрасная молодёжь, владеющая несколькими языками!

- А с чего начать нам – простым людям?

- Начать с обучения, поучений, наставлений. Начать с детского сада. Мы должны учить и нашу молодежь. Не имеет значения, будет ли он мигрантом или продолжит учебу за пределами страны, нужно готовить с прицелом к самостоятельной жизни вне Родины. Потому что мы живем в условиях глобализации, интеграции.

Что еще нам важно сделать. Я который год пишу и говорю, что в Таджикистане важно создать под председательством премьер-министра постоянно действующий координационный совет по вопросам миграции. Нужно создать НИИ миграции при АН РТ, а в вузах приступить к подготовке миграциологов.

Парламент Кыргызстана два раза в год заслушивает отчет министерства по работе с мигрантами. Почему нашему парламенту не перенять такой опыт? Пора понять простую истину. Надо принять Закон о таджикских диаспорах. В Конституции Китая, например, написано о роли китайских диаспор за рубежом.

Чем совершеннее работа с мигрантами, тем комфортнее государству.

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