Уроженец Таджикистана Фарид Мадолимов, проживающий в городе Барнаул, каждую пятницу бесплатно раздает пенсионерам хлеб.

Об этом написала газета «Алтайская правда», получив «трогательное письмо» пенсионерок в редакцию.

Пенсионерки – Татьяна Рунова, Екатерина Крюкова, Любовь Михайлова также рассказали изданию, как Фаридун неуютную забегаловку, в которой раньше продавали сигареты, превратил в привлекательный фруктово-овощной магазин.

«Он с душой работает и к каждому покупателю относится с теплом искренним, неподдельным. Если бабушка немощная пришла – дверь откроет, поможет войти. Конечно, мы получаем пенсию и в состоянии купить себе хлебушек. Но сам факт заботы – он так приятен. Вот если бы и вся наша молодежь была похожей на этого замечательного парня!»,- рассказала пенсионерка Варвара Беседина изданию.

Фарид приехал в Алтайский край из Согдийской области Таджикистана. Они с женой воспитывают двое малышей - дочку и сына.

«У меня на родине все так поступают, приехав работать в Сибирь, я продолжаю эту традицию. Пятница у мусульман – день особой молитвы. Каждый должен поделиться с ближним тем, что у него есть. А что может быть добрее и важнее хлеба?», - сообщил изданию Фарид Мадолимов.

Фарид также поделился планами, что будет дарить на Новый год пенсионерам яблоки и мандарины. Он признался, что у него не осталось дедушек и бабушек, и потому, наверное, он любит тех пожилых людей, которые приходят в его магазинчик.

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