Генассамблея ООН рассмотрела проект резолюции России против героизации нацизма, которую предварительно одобрил Третий комитет ГА в ноябре. Ее соавтором стал и Таджикистан, сообщает РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовали 129 стран. 55 стран, включая членов Европейского союза, воздержались. Три государства — США, Украина и Канада — выступили против этой резолюции.

Авторами проекта выступили Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

Резолюция, в частности, призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также документ рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами, в том числе, сообразно обстоятельствам, – законодательно, обеспечив при этом, чтобы закрепленное в законодательстве определение расовой дискриминации соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 Конвенции».

В резолюции члены Генассамблеи ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

В документе также осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста. Кроме того, резолюция "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии".

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