Общая задолженность средних и крупных предприятий Таджикистана за последний год увеличилась почти на 21 млрд сомони ($2,2 млрд).

На 1 октября 2018 года суммарная задолженность предприятий и организаций (без учета малого бизнеса) по обязательствам составила 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд), что на 20,9 млрд сомони больше, чем на 1 октября 2017 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ. В частности, около 1 млрд сомони составляют просроченные задолженности.

При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил всего чуть более 20,1 млрд. сомони.

Удельный вес убыточных предприятий в общем количестве составил около 28%.

Больше всего зарегистрировано убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности (27,6% от общего из количества). Также сравнительно много таких предприятий в строительстве (14,7%), транспорта, складского хозяйства и связи (7,5%).

Должник под номером 1

Почти четверть от общей задолженности предприятий приходится на «Барки точик», которая в целом (с учетом привлеченные для реализации инвестпроектов средства) должна более 15 млрд сомони.

Международная консалтинговая компания Moore Stephens по итогам приведенного аудита отчетности «Барки точик» за 2017 год отмечает, что таджикский энергохолдинг в прошлом году понес убытки в размере свыше 3,4 млрд сомони (более $300 млн.). Текущие обязательства компании к концу прошлого года превышали краткосрочные ее активы на 8,5 млрд. сомони.

Аудитор сомневается в способности «Барки точик» продолжить в обозримом будущем работу без государственной финансовой поддержки.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus