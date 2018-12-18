Саудовская Аравия отвергла обвинения Сената США в причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана к смерти журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел королевства, сообщает Радио Свобода.

Резолюцию американского Сената в саудовском МИДе назвали втягиванием страны во внутренние политические конфликты Соединённых Штатов. В Эр-Рияде считают, что обвинения Сената США построены на необоснованных утверждениях. По утверждению внешнеполитического ведомства, убийство Джамаля Хашогги "не отражает политики королевства".

19:06 11 декабр

Человеком года по версии журнала Time стал убитый саудовский журналист Хашогги

Кроме этого, подчеркивается роль Саудовской Аравии как главного союзника США в регионе и содействие Эр-Рияда в противостоянии политике Ирана. В министерстве иностранных дел королевства также выразили надежду на то, что в отношениях с Вашингтоном удастся преодолеть нынешние трудности.

14 декабря Сенат США принял резолюцию, в которой наследный принц Саудовской Аравии признаётся виновным в организации убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Джамаль Хашогги, оппозиционный к саудовским властям журналист газеты The Washington Post, пропал 2 октября. В этот день он зашел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после этого его никто не видел.

Через несколько недель, в Эр-Рияде признались в том, что Хашогги погиб в саудовском консульстве: обвинения в убийстве и причастности к нему были выдвинуты против 15 подданных Саудовской Аравии, которые в день смерти журналиста прилетели в Стамбул. Сенат США и правительства ряда стран Евросоюза считают наследного принца Мухаммеда бин Салмана причастным к организации убийства.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus