В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета утром в понедельник, 17 декабря, была задержана группа студентов, подозреваемых в нападении на студента из Таджикистана. Ими оказались несколько ингушей. Причина нападения не сообщается.

«На таджикского студента напали студенты из Ингушетии. Они избили потерпевшего и выстрелили в него из травматического пистолета. Он подал заявление в полицию», - рассказал Lenta.ru Юрий Панов, проректор вуза по воспитательной работе.

О самом студенте из Таджикистана российские СМИ ничего не собщают: ни о его состоянии здоровья, ни о том, за что он подвергся нападению со стороны сокурсников.

17 декабря сотрудники полиции и Росгвардия пришли с обыском в общежитие РГГРУ. Очевидцы рассказали, что во время спецоперации они выбивали двери в комнаты, жильцов выводили в коридор в нижнем белье, ложили на пол, некоторых били дубинкой.

В вузе происходящее назвали «профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений».

о данным пресс-службы постоянного представительства Ингушетии в Москве, в ходе обысков были задержаны около 40 студентов из республики. Также в полицию попали учащиеся из других регионов Северного Кавказа.

Вечером 17 декабря всех задержанных отпустили. Правоохранители проверяют информацию о причастности ингушей к нападению, руководство вуза не планирует их отчислять.

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