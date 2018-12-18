В этом году добровольные активисты 505 ташкентских махаллей, нарядившись в костюм Деда Мороза, примут участие в новогодних праздниках, передает centralasian.org.
Сотни Дедов Морозов были подготовлены в рамках проекта «Новый год в махалле».
Пользователи Telegram'а написали, что махаллинские аксакалы, посбоны (стражи) и обычные граждане, нарядившись в праздничный костюм Деда Мороза, прошлись по центральным улицам Ташкента.
Как сообщили в Ташкентском городском отделении фонда «Махалля», в праздничные дни нанятые столичными махаллинскими комитетами Деды Морозы посетят дома малообеспеченных граждан, семьи, где живут инвалиды, долгожители, которым более 100 лет и участники второй мировой войны.
Кроме того сообщается, что в период с 20-го по 31 декабря в столичных махаллинских комитетах и на детских площадках пройдут праздничные мероприятия для детей до 12 лет.
Стоит отметить, что шествие Дедов Морозов проходит в Ташкенте впервые. В прошлые годы аналогичные мероприятия проводились в Бишкеке и Алматы.
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