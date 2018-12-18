Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. Финал прошел в понедельник в столице Таиланда Бангкоке.

К финалу соревнования, которое состоялось в Бангкоке вечером воскресенья, осталось всего 5 участниц, среди которых была Мисс Вьетнам, Мисс Канада, Мисс Южная Африка, чья страна завоевала титул в прошлом году благодаря модели Деми-Лей Нель-Петерс, а также Мисс Венесуэла.

Пять финалисток конкурса «Мисс Вселенная» Reuters

Корону самой красивой девушки в мире получила 24-летняя Катрина Грей из Филиппин.

Катрина — модель и певица, имеющая степень магистра по теории музыки. Она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а еще она волонтер в организации Young Focus. Девушка стала четвертой филиппинкой, получившей титул «Мисс Вселенная», сообщает Газета.ру.

«Мисс Вселенная-2017» Деми-Ли Нель-Питерс (ЮАР) передает корону «Мисс Вселенной-2018» Катрионе Грэй (Филиппины) Reuters

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Третье место у Тамарин Грин из ЮАР.

Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал. Однако публика и ведущие конкурса назвали ее костюмы одними из лучших.

Юлия Полячихина на показе национальных костюмов на конкурсе "Мисс Вселенная 2018". © AFP 2018

Большой ажиотаж среди постоянных зрителей конкурса вызвала первая в истории «Мисс Вселенной» модель-трансгендер из Испании Анджела Понсе — 27-летняя девушка, которая родилась мужчиной. Понсе собиралась посвятить свою возможную победу всем трансгендерным женщинам, так долго «преследуемым и отвергаемым».

Анджела Понсе ntv.ru

Официально руководство самого масштабного конкурса красоты разрешило участие трансгендеров наравне с цисгендерами в 2012 году, но только в 2018-м участница смогла пройти этап отбора на уровне собственной страны.

«Мисс Вселенная» (Miss Universe) — самый престижный международный конкурс красоты. Впервые он был проведён в 1952 году.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus