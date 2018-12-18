ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций.

В соответствии c организационной структурой одним из ключевых органов системы внутреннего контроля является служба комплаенс-риска, отвечающим за соответствием деятельности банка законодательству.

В связи с появлением вакантной должности, Банк Эсхата объявляет конкурс на должность руководителя службы комплаенс-риска.

Основные обязанности, которые возложены на руководителя данной службы, будут следующими:

- разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-рисками банка, в том числе на консолидированной основе;

- формирование комплаенс-программы (плана), определяющей планируемую деятельность подразделения по комплаенс-контролю, в том числе:

- по осуществлению внедрения и (или) проверки соответствующих политик и процедур банка;

- по осуществлению периодических комплаенс проверок соблюдения банком законодательства Республики Таджикистан, регламентирующего вопросы оказания банковских услуг и проведения банковских операций, а также законодательства иностранных государств, оказывающего существенное влияние на деятельность банка в целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску;

- по обучению персонала по вопросам управления комплаенс-риском.

- содействие Правлению банка в управлении комплаенс-риском банка;

- контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности банка и его работников политикам и процедурам управления комплаенс-риском согласно законодательству Республики Таджикистан;

- контроль за организацией работы банка по рассмотрению жалоб (заявлений) клиентов банка;

- консультирование руководства и работников банка о законах, правилах и стандартах, применяемых к банку и имеющих отношение к управлению комплаенс-рисками, в том числе о последних изменениях в них;

- контроль за организацией работы банка по ознакомлению всех работников банка с требованиями внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банковских услуг и проведения банковских операций;

- организация обучения работников банка по вопросам комплаенс-контроля;

- организация в банке внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМП согласно требованиям нормативных правовых актов Национального банка о ПОД/ФТ/ФРОМП;

- предоставление заключения в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг;

- разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;

- разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов;

- мониторинг соблюдения банком и его работником рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе банка, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации Наблюдательному Совету банка (уполномоченному Комитету);

- разработка и ведение системы отчетности по комплаенс-рискам и предоставление на периодической основе информации по вопросам управления комплаенс-рисками банка Наблюдательному Совету банка (уполномоченному Комитету, правлению банка);

- разработка порядка взаимодействия и координации работы управлению комплаенс-рисками со структурными подразделениями банка, в том числе со службой внутреннего аудита.

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям. В частности, он должен:

- иметь высшее юридическое или финансовое образование;

- иметь опыта работы в банковской сфере по направлению управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля, юридической службы или комплаенс-контроля не менее 5-и лет;

- иметь опыта методологической работы;

- быть ответственным, внимательным, порядочным, принципиальным, клиентоориентированным, коммуникабельным, отзывчивым, умение работать в команде.

Необходимые знания для данной должности:

- знать нормативов Национального Банка РТ, предъявляемые к коммерческим банкам;

- знать требований законодательства РТ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

- знать системы управления рисками и внутреннего контроля в кредитных финансовых организациях;

- знать видов банковских продуктов;

- знать таджикского, русского и английского языков;

- МСФО;

Условия и размер оплаты будут обговариваться с кандидатами индивидуально. Также банком предоставляется оплата переезда и жилья.

Подробнее о вакансии вы можете прочесть на сайте банка www.eskhata.com

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме до 25 декабря по адресу город Худжанд, улица Гагарина-135 или по электронной почте job@eskhata.tj.

Дополнительная информация по телефону 44 600-0-600.

Cеть Банка Эсхата формируют 1 операционное управление в здании Головного офиса, 22 филиала и 214 центров банковского обслуживания, по территории республики. Банк предлагает клиентам все основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике. Основными ценностями, которыми руководствуется Банк Эсхата в своей деятельности, являются стабильность, надежность, прозрачность, конфиденциальность и инновационность. Работа в Банке Эсхата дает возможность самореализации, получения новых знаний посредством обучающих программ, карьерного роста, реализации своего потенциала, дружественную атмосферу и комфортные условия труда.