В Душанбе прошел съезд Союза архитекторов Таджикистана. Главой переизбран известный архитектор Бахром Юсупов.

В работе съезда принял участие помощник президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода. Он раскритиковал Союз в недостаточной подготовке к мероприятию.

Помощник президента недоволен

«Сейчас развиты технологии, с помощью которых можно было показать свои достижения за 5 лет, - отметил он. – Вы съезд свой проводите в маленьком зале Дома архитекторов, где мест мало. В Душанбе есть много конференц-залов, куда можно было пригласить не только малое число представителей архитекторов из регионов. Всего-то республике их насчитывается не более 300. В союзе состоит всего 121 человек».

Рахмонзода отметил, что многие таджикские архитекторы до сих пор мыслят категориями еще советских времен, тогда как на помощь строителям пришли новые технологии, новые стройматериалы, с помощью которых можно проектировать здания, отвечающие современному духу.

«Есть проекторы, экраны, другое оборудование, посредством которых можно было организовать показы проектов на площади, пригласить население, чтобы люди посмотрели на ваши достижения. Пригласили журналистов, а в зале ничего нет. Что они напишут или покажут. Будет сухая информация о том, что прошел съезд, отчет, выборы нового руководства и все?», - заявил помощник президента.

На съезде Союза архитекторов Таджикистана Asia-Plus

Помощнику президента не понравилась скудная обстановка проведения съезда.

«Наши архитекторы потрудились за 5 лет хорошо, были достижения, просто вы не смогли показать их, как это требуется. А жаль… Если получили должности, будьте добры, отработайте честно и продуктивно», - отметил он.

Он призвал Союз архитекторов плодотворно трудиться во благо родины, так как "в 2021 году Таджикистан отмечает 30-летие своей независимости, запланировано строительство многочисленных объектов по всей стране. В связи с этим на плечах архитекторов лежит большая ответственность".

"Больше выдвигайте молодых архитекторов, чтобы они предлагали современные проекты", - озадачил Абдуджаббор Рахмонзода архитекторов Таджикистана.

Достижения таджикских архитекторов

Глава Союза архитекторов Таджикистана Бахром Юсупов принял критические замечания Рахмонзода, но объяснил это скоромностью. «Мы решили провести мероприятие скромно, но недостатки исправим, насчет показа достижений и выставок обязательно подумаем», - обещал он, намекая на пленум Союза, который должен состояться в следущем году в Худжанде.

Юсупов в своем отчётном докладе отметил ряд успехов таджикской архитектуры за прошедшие 5 лет.

За этот период 28 произведений таджикских архитекторов были показаны на выставках Международной ассоциации Союзов архитекторов, один из этих проектов получил Гран При, четыре проекта получили золотую медаль, 4 – заняли второе место, 5 – третьи места.

Проект крытого автопарка (на фото) стал победителем республиканского конкурса.

Asia-Plus

Архитекторы предложили правительству учредить звание «Народного архитектора Таджикистана».

«В Таджикистане есть звание народного артиста, поэта и писателя, художника, но нет у архитекторов своего звания», - сказали участники съезда.

Выборы нового руководства

После отчета председателя на съезде был решен вопрос о выборе нового руководящего состава Союза архитекторов Таджикистана. На пост главы Союза претендовали действующий председатель Союза архитекторов Бахром Юсупов и кандидат от Таджикского технического университета Музаффар Шерматов. Большинством голосов на пост руководителя этой общественной организации был переизбран Бахром Юсупов.

Бахром Юсупов Asia-Plus

После завершения работы съезда он рассказал Asia-Plus о предстоящий задачах Союза архитекторов.

"В странах СНГ 2021 год будет объявлен Годом архитектуры и градостроительства, - отметил он. – Это год 30-летия независимотси Таджикистана. Это хорошая возможность для наших архитекторов проявить себя".

По словам Юсупова, Союз будет готовить предложения, чтобы 2021 год объявить годом архитектуры и в Таджикистане. В рамках мероприятий тематического года будут организованы выставки архитекторов СНГ в Душанбе, планируется проведение мастер-классов знаменитых архитекторов из-за рубежа.

«В 2024 году Душанбе отметит 100-летие получения статуса столицы Таджикистана, - поделился планами Бахром Юсупов. – Так что, есть нашим молодым архитекторам куда стремиться и подать свои проекты на различные конкурсы».

Бахром Нарзиевич Юсупов (род. 1955) в 1977 году окончил архитектурно-строительный факультет Таджикского политехнического института. В 2007 году на XV (IV) съезде архитекторов Таджикистана был избран председателем Союза архитекторов Таджикистана.

Юсупов активно занимается проектной деятельностью. Он разработал более 200 проектов жилых, общественных и административных зданий и сооружений, многие из которых построены и строятся не только в Таджикистане, но и в России, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане, Афганистане и Пакистане.

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