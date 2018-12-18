Новый год – это не только ёлка, конфеты, оливье и шампанское, а прежде всего уютная и комфортабельная домашняя обстановка, которую можно создать с помощью высокоэффективной бытовой техники немецкого качества. Не пропустите свой шанс купить подарки своим близким - до 31 декабря в Kärcher-центре объявлены новогодние скидки до 15% на всю бытовую технику.

Скидки действуют на широкий ассортимент предлагаемой техники: моющие пылесосы, пылесосы с аквафильтром, пароочистители, аппараты высокого давления, электровеники, полотеры и другую технику, которая позволяет эффективно решать практически любые задачи по уборке в вашем доме. Воспользовавшись праздничными скидками, вы не только приобретете технику по выгодной цене, но и получите гарантию на 1 год и бесплатную доставку.

Бытовая техника Kärcher – это инновационный уровень уборки в вашем доме. Уборочная техника немецкого производителя представляет собой компактные аппараты меньших размеров и сравнительно большей производительности. Например, влажная уборка и деликатное очищение любых поверхностей без применения бытовой химии еще никогда не были столь эффективными, как с пароочистителем для дома Kärcher. Очистка паром удаляет до 99,99% бактерий и бесследно устраняет пыль и загрязнения. Модельный ряд паровых очистителей Kärcher включает компактные и бюджетные аппараты, технику для максимально быстрой и комфортной обработки паром и мощные модели для удаления стойких загрязнений.

Множество превосходных пылесосов включают в себя инновационные решения и максимально удобны для использования: пылесосы с инновационным аквафильтром выпускают наружу свежий пар, тщательно очищая воздух от пыли. Они прекрасно подходят для аллергиков и тех, кто страдает астмой. Кроме того, вся техника обладает энергосберегающим свойством.

Воспользовавшись техникой от немецкого производителя, вы больше никогда не захотите пользоваться другими аналогичными бытовыми техниками. Приходите, приобретайте и убедитесь сами!

В Таджикистане официальным дилером и представителем немецкого концерна Alfred Kärcher – одного из крупнейших брендовых производителей оборудования для мойки, уборки и чистки с 2010 года является компания «Тозагии Хаёт».

ООО «Тозагии Хаёт» за 8 лет своей деятельности на рынке Таджикистана завоевала безупречную репутацию внедрением абсолютно нового формата сервиса и работы с клиентами. Приверженцев немецкого бренда привлекают не только качество и надежность самих машин, но и принципы внедрения бизнеса, в основе которых лежит забота об окружающей среде и стремление к устойчивому развитию, усовершенствование и облегчение условий жизни.

Одно из основных преимуществ Kärcher-центра заключается в том, что в каждом из них работают профессиональные сотрудники которые с радостью Вас проконсультируют и помогут подобрать технику для решения уборки в доме.

Более подробная информация на сайте karcher-tj.tj. Вы также можете обратиться в сам центр по адресу: Душанбе, ул. Шотемур, 57 (новое здание бизнес-центра «Симург») или по телефонам горячей линии «Тозагии Хаёт»: +992 372 2218800

Желаем вам полезной и приятной покупки!