Новый год – это не только ёлка, конфеты, оливье и шампанское, а прежде всего уютная и комфортабельная домашняя обстановка, которую можно создать с помощью высокоэффективной бытовой техники немецкого качества. Не пропустите свой шанс купить подарки своим близким - до 31 декабря в Kärcher-центре объявлены новогодние скидки до 15% на всю бытовую технику.
Скидки действуют на широкий ассортимент предлагаемой техники: моющие пылесосы, пылесосы с аквафильтром, пароочистители, аппараты высокого давления, электровеники, полотеры и другую технику, которая позволяет эффективно решать практически любые задачи по уборке в вашем доме. Воспользовавшись праздничными скидками, вы не только приобретете технику по выгодной цене, но и получите гарантию на 1 год и бесплатную доставку.
Бытовая техника Kärcher – это инновационный уровень уборки в вашем доме. Уборочная техника немецкого производителя представляет собой компактные аппараты меньших размеров и сравнительно большей производительности. Например, влажная уборка и деликатное очищение любых поверхностей без применения бытовой химии еще никогда не были столь эффективными, как с пароочистителем для дома Kärcher. Очистка паром удаляет до 99,99% бактерий и бесследно устраняет пыль и загрязнения. Модельный ряд паровых очистителей Kärcher включает компактные и бюджетные аппараты, технику для максимально быстрой и комфортной обработки паром и мощные модели для удаления стойких загрязнений.
Множество превосходных пылесосов включают в себя инновационные решения и максимально удобны для использования: пылесосы с инновационным аквафильтром выпускают наружу свежий пар, тщательно очищая воздух от пыли. Они прекрасно подходят для аллергиков и тех, кто страдает астмой. Кроме того, вся техника обладает энергосберегающим свойством.
Воспользовавшись техникой от немецкого производителя, вы больше никогда не захотите пользоваться другими аналогичными бытовыми техниками. Приходите, приобретайте и убедитесь сами!
В Таджикистане официальным дилером и представителем немецкого концерна Alfred Kärcher – одного из крупнейших брендовых производителей оборудования для мойки, уборки и чистки с 2010 года является компания «Тозагии Хаёт».
ООО «Тозагии Хаёт» за 8 лет своей деятельности на рынке Таджикистана завоевала безупречную репутацию внедрением абсолютно нового формата сервиса и работы с клиентами. Приверженцев немецкого бренда привлекают не только качество и надежность самих машин, но и принципы внедрения бизнеса, в основе которых лежит забота об окружающей среде и стремление к устойчивому развитию, усовершенствование и облегчение условий жизни.
Одно из основных преимуществ Kärcher-центра заключается в том, что в каждом из них работают профессиональные сотрудники которые с радостью Вас проконсультируют и помогут подобрать технику для решения уборки в доме.
Более подробная информация на сайте karcher-tj.tj. Вы также можете обратиться в сам центр по адресу: Душанбе, ул. Шотемур, 57 (новое здание бизнес-центра «Симург») или по телефонам горячей линии «Тозагии Хаёт»: +992 372 2218800
Желаем вам полезной и приятной покупки!
Караму бензин ва билетҳои ҳавопаймоӣ дар Тоҷикистон қимат шуданд
Корбурди хеле ночизи кортҳои пардохтӣ дар Тоҷикистон барои хариди молу хизматгузорӣ
Ҷаримаҳои қонуншиканӣ дар ҳаракати роҳ 10% боло мераванд
Талаби Mercedes-Benz барои озодии сарбоз аз идомаи хизмат
Мураббии шоистаи гуштӣ дар Душанбе кушта шуд
Натиҷагирӣ аз маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта дар Суғд
Волидон ба омӯзиши асосҳои гигиенаи шахсӣ ва санитария ба фарзандон уҳдадор мешаванд
Даргузашти ҳунарманди халқии Тоҷикистон Исо Абдурашидов
Эмомалӣ Раҳмон ба ду баробар васеъ кардани қаламрави Боғи миллӣ дастур дод
Ҳалокати духтарчаи 6-сола зери чархи ду автомашина
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста