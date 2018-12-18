Правоохранительные органы Согдийской области задержали шесть человек за незаконную торговлю пиротехническими изделиями, сообщает пресс-служба МВД.

В Б.Гафуровском районе Согдийской области у 20-летнего жителя Аштского района сотрудники милиции конфисковали 3920 единиц хлопушек марок «Трения» и «Корсар». Также в этом же районе был задержан 36-летний житель Канибадама, у него изъято около 2,5 тыс. единиц пиротехнических средств марки «Трения».

В городе Худжанде милиционеры задержали двоих жителей города. При них сотрудники было обнаружено более 4 тыс. единиц пиротехники, 24 единцы ручного салюта и 2 салюта-фонтана.

20-летний житель Истаравшана хотел реализовать 1,3 тыс. хлопушек марки «Трения», столько же было изъято у 18-летнего жителя Дж.Расуловского района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 199 (Незаконный оборот пиротехнических изделий) УК РТ, ведутся расследования, отмечается в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе за незаконную торговлю пиротехническими изделиями были задержаны двое несовершеннолетних жителей столичной улицы А. Гуломова и 33-летная жительница Душанбе. У задержанных обнаружены и конфискованы в общем свыше 19 тыс. хлопушек.

Решением правительства Таджикистана, с конца 2008 года ввоз в страну и реализация пиротехнических изделий строго запрещены.

Согласно статье 199, прим 1 Уголовного кодекса Таджикистана, за незаконный ввоз на территорию республики, производство, хранение, сбыт, передачу в собственность другому лицу и использование пиротехнических изделий лица наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов (от 10 тыс. до 25 тыс. сомони, 50 сомони один расчетный показатель) либо лишением свободы сроком от одного года до двух лет.

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