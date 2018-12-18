Сёстрам Комрони Мино и Ануше – 19 и 23 года соответственно. Годом ранее они создали молодой бренд женской одежды и аксессуаров Minokomroni, а сегодня младшая из сестёр – Мино рассказала нам о том, почему не шьёт на плюс-сайз моделей, чем её покорили парижские женщины и почему не стоит шить одежду из тканей, купленных на местном рынке.
Бабушкино наследие
- Мино, начать свой бизнес в 18 лет - очень смело. Что вас подтолкнуло к этому?
- Возможно, это влияние моей бабушки, которая была портной верхней одежды в ателье «Зинат», а швейная машинка всегда была у меня под носом. Так что я всегда знала, что моя жизнь так или иначе будет связана с шитьем. Ну а свой осознанный творческий путь я начала в 13 лет. Моими первыми наставниками стали Дилором Шерматова и Мавлюда Хамраева.
Свою первую подиумную коллекцию я планировала выпустить в 16 лет, даже начала что-то отшивать, но в связи с давлением со стороны школы и сверстников, я впала в глубокую депрессию, с которой борюсь до сих пор. Я бы хотела изменить отношение общественности к этой болезни, так как её не воспринимают всерьёз. Тем временем она отнимает у людей годы, а то и жизнь.
Воплотить нашу с сестрой мечту детства удалось в ноябре 2017 года, когда официально зародился бренд Minokomroni. А подтолкнуло нас к действиям осознание того, что школа жизни - самая эффективная, и работа научит большему, чем теория. К тому же, в отечественной индустрии моды много свободных ниш. У нас и домов моды как таковых нет, где можно было бы пройти хорошую стажировку. Поэтому многому приходиться учиться самой.
- С какими ещё сложностями приходится сталкиваться?
- Сложности возникают везде, где происходит взаимодействие с людьми. Бывало, что клиенты заказывали одежду, а потом исчезали, хотя мы расходовали собственные ткани, тратили свое время и труд. Так же было сложно найти подходящих портных, когда я одна уже не справлялась с объемом работы.
Вообще, свой бизнес – это когда всю себя ты должен посвящать работе. Я, например, работаю без выходных по 12 часов в сутки, бывает и больше.
Точно так же и Ануша, которая в нашем творческом тандеме занимается маркетингом и бухгалтерией. Я отвечаю за творческую часть.
- Сколько можно заработать молодому дизайнеру?
- Я сама ничего не зарабатываю. Вернее, все вырученные деньги от продаж уходят на развитие бизнеса – обустройство уютного шоу-рума, увеличение производства. В среднем, чистая прибыль может составить от 1500 до 5000 сомони в месяц.
Женственность всегда в моде
- Обычно дизайнерские вещи стоят дорого и шьются на очень стройных моделей. А какая у вас ценовая политика? И на кого вы шьёте?
- Наша одежда относится к среднему ценовому сегменту – от 350 сомони, скажем, за водолазку или пуловер, до 3000 сомони за зимнее пальто из натуральной итальянской шерсти.
Кстати, мы стараемся почти не использовать ткани с местных рынков, обожглись пару раз. Прошлой зимой решили сшить зимнее пальто из ткани с рынка, так не успели закончить, как оно все покрылось катушками. Сейчас стараемся заказывать ткани онлайн, в основном из России.
Наша размерная линейка колеблется от XS до L – это самые ходовые размеры. Но это пока, на плюс-сайз моделей тоже планируем начать шить. В основном, мы шьем для девушек и женщин от 14 до 40 лет.
Наша одежда предназначена для прекрасных дам, стремящихся к успеху. Мы хотим их поддержать на этом пути, потому что считаем, что красивая одежда может придать уверенности и улучшить настроение.
- У вас очень женственные, лёгкие образы, в основном постельных цветов. Почему вы так подчёркиваете женственность в своих образах? И нравится ли вам популяризируемая в последние годы нарочитая грубость в создаваемых женских образах?
- Женственность и классика всегда будут в моде, а девушки, подчеркивающие свою женственность, выглядеть притягательно и гармонично. В то же самое время мы не против брутальности. Она позволяет девушке выглядеть уверенно и сильно. Но тут главное - не переборщить.
- В рамках Недели Моды в Душанбе состоялся ваш показ новой коллекции осень-зима 2018-2019. Каков её основной мотив?
- Создание каждой коллекции – результат нечаянного вдохновения. Природа, искусство, музыка, история, люди – вдохновить может все. Например, на нашу последнюю коллекцию осень-зима 2018-2019 нас вдохновили утонченные парижские женщины, которыми мы с Анушей так восхищались в детстве. Они всегда были и будут для нас эталоном стиля. Также мы использовали контрастное сочетание грубого и нежного стилей. Ну, а Instagram вдохновил меня на использование бежево-коричневых оттенков.
Чем «подкупает» бренд Minokomroni?
- Сейчас на внутреннем рынке много дизайнеров, причём достаточно популярных. Как собираетесь конкурировать с ними?
- Бизнес - это свободный рынок, каждый имеет право на свою мечту. А своего покупателя мы будем радовать качеством и минималистичным дизайном. Это то, на чем будем делать акцент.
Качество одежды для нас стоит во главе: мы закупаем ткани, состоящие из преимущественно натуральных волокон, уделяем внимание каждой строчке, аккуратной обработке, чтобы даже с изнанки все выглядело аккуратно.
- Считаете ли нужным дизайнеру смотреть показы своих коллег, читать глянцевые журналы? Это помогает или наоборот мешает следовать своему личному стилю?
- Думаю, это необходимо делать каждому дизайнеру, чтобы быть в курсе последних модных тенденций, искать вдохновение. А чтобы не повторяться, тренды необходимо пропускать через себя и создавать нечто новое. Так делает весь мир, так рождается многообразие.
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