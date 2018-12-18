Недавно глава Таможенной службы Хуршед Каримзода выступил за ввоз в республику птичьего мяса из США. Предложил, потому, что сами мы можем удовлетворить потребности населения в птичьем мясе только на 10 процентов.
Почему в Таджикистане всё так плохо с производством куриного мяса?
«По оценкам трейдеров, население Таджикистана потребляет примерно 65 тысяч тонн куриного мяса в год», - сообщают эксперты группы Economic News TJ.
В республике, по данным Госкомстата, в 2016 году было произведено 6,5 тысяч тонн мяса птицы, а в 2017 году эта цифра составила 6,8 тысяч. Однако в 2018 году производство резко пошло на убыль, за первое полугодие было произведено всего 0,9 тысяч тонн мяса.
Таджикистан большую часть куриного мяса импортирует из США, Бразилии, России и Турции.
Как свидетельствуют специалисты, произведенная в Таджикистане колбаса примерно на 50% состоит из куриного мяса США, 30% - Бразилии и 20% - Турции.
По данным Минсельхоза, птица всех видов в республике составляет около 6,5 млн. голов. В среднем на два человека приходится чуть более одной курицы.
Согласно медицинским нормам, человек должен потреблять 15 кг мяса птицы в год. Чтобы полностью удовлетворить потребности 9-миллионного населения, Таджикистан должен производить примерно 135 тысяч тонн этого продукта в год.
Почему не идёт бизнес?
В прошлогоднем Послании к парламенту президент страны Эмомали Рахмон заявил:
«С целью развития сферы птицеводства в стране и обеспечения потребительского рынка качественной отечественной продукцией, важно принять стимулирующие меры и определить льготы по налогу. В этой связи сфера птицеводства, как важный источник производства продовольственной продукции, объявляется одним из приоритетных направлений, а импорт технологий, оборудования и материалов для обеспечения сферы освобождается от всех налогов и выплат».
Никаких сдвигов (кроме как сокращения производства) за год не произошло.
Эксперты считают, что для серьезного рывка в деле производства куриного мяса необходимы долгосрочные и недорогие финансовые ресурсы, стабильная кормовая база, закупка современных технологий переработки и хранения мяса птицы.
В производстве мяса, в том числе и куриного, очень мизерная доля общественных и фермерских хозяйств. Они совместно производят всего 5,5% объема мясной продукции, тогда как на долю хозяйств населения приходится 94,5%.
Нодир Дусматов, предприниматель, подчеркивает нехватку профессиональных кадров для развития отрасли. «Возможно, нехватка специалистов стоят на первом месте среди проблем птицеводства в Таджикистане», - считает он.
- Это очень хороший бизнес, но его развивать очень тяжело. Кроме нехватки кадров, есть проблемы с финансами, оборудованием, в республике нет ни одного предприятия, которое бы выпускало корма для птицы.
По словам предпринимателя, в республике также мало инкубаторов, поэтому птицу импортируют. Обычно её закупают в Узбекистане или Казахстане.
В первой половине этого года ГУП «Птицепром» Министерства сельского хозяйства заявило о планах увеличения производства мяса птицы в республике, и доведении его объём до конца 2018 года до 5 тысяч тонн.
- Импорт мяса птицы сегодня очень важен, во-первых, чтобы удовлетворить спрос, потому что пока наша республика не в состоянии обеспечить себя, - говорит бывший птицевод Орзикул Алимов из Шахринава. – С другой стороны импорт позволяет соблюдать баланс цены и качества, будет конкуренция для наших производителей.
По его словам, птицефермы Таджикистана часто ориентируются на производство яиц, а выращивание бройлеров не очень развито.
Эксперт, не назвавший себя, отметил бюрократию и коррупцию, которые, по его мнению, стали основной преградой на пути развития этой отрасли.
Что будем покупать: качественное мясо или отходы?
Напомним, в начале нынешнего года из-за проблем, связанных с импортом некачественного птичьего мяса, главы некоторых ведомств получили выговоры, а некоторые - были сняты с занимаемых должностей.
Ранее ветеран системы сельского хозяйства на условиях анонимности рассказал «АП», что рынки Таджикистана завалены продуктами питания, не соответствующими нормам и стандартам.
- Есть производители, которые в погоне за прибылью добавляют в корма тех же птиц антибиотики. Да, птицы после этого редко подвергаются заболеваниям, куры растут быстрее, но для человека это смертельно опасно.
При регулярном потреблении такого мяса ослабляется иммунитет, разрушается печень. В первую очередь, это опасно для детского организма, а при употреблении курицы с антибиотиками определенные бактерии становятся устойчивыми для антибиотиков, выписываемых врачами.
Кстати, ни одна лаборатория в Таджикистане не проверяет птичье мясо на антибиотики. И ни одна лаборатория в Таджикистане не соответствует мировым нормам и стандартам в этом направлении.
Как свидетельствуют данные журнала «Стандарт ва сифат» («Стандарт и качество») Таджикстандарта, часто в импортном курином мясе содержатся не только антибиотики, но и гормоны роста, разные стабилизаторы и эмульгаторы.
Что же касается мяса из США. По словам таджикского предпринимателя Нодира Дусматова, качество мяса у них хорошее.
- Недавно мы встречались с представителем Минсельхоза США, разговор шел о том, что производители из стран третьего мира часто продают свои товары с этикеткой «Made in USA». Неизвестно, какого качества. У самих же американцев мясо очень высокого качества, без искусственных добавок.
По данным Таможенной службы, за 10 месяцев 2018 года в республику ввезено более 21 тыс. мяса и мясных субпродуктов на более чем 33 млн. долларов США.
Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод говорит, что в США много высококачественной продукции, вопрос только в цене.
- Все зависит от того, что именно хочет получить Таджикистан. Америка - крупнейший производитель птичьего мяса в мире, - рассказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан. - При этом в стране многие окорочка являются отходным производством и эту продукцию вывозят за пределы Соединенных Штатов. Мясо уходит на продажу, и в таких случаях США предоставляют свои партнерам отсрочку и скидки на оплату курятины.
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