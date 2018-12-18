В душанбинском городском парке «Железнодорожник» прошло мероприятие, посвященное годовщине гибели легендарного летчика Валерия Чкалова.
15 декабря в парке «Железнодорожник» состоялся митинг памяти Валерия Чкалова, приуроченный к 80-летию со дня трагической гибели советского летчика-испытателя.
В мероприятии приняли участие члены добровольческой группы «Память-201»: военнослужащие и гражданский персонал 201 военной базы, Совет ветеранов соединения, ветераны-интернационалисты, байкеры мото-клуба "Ирбис", сотрудники посольства России в Таджикистане, представители Совета ветеранов республики, городские активисты и др. Участники митинга возложили цветы к памятнику легендарному лётчику-испытателю.
"Валерий Павлович Чкалов - это целая эпоха в истории создания воздушного флота Советского Союза. Он был не только непревзойдённым лётчиком, но создателем школы высшего пилотажа, разработчиком методик испытания новых самолётов. Чкаловское лётное наследие прошло суровую проверку в воздушных боях Великой Отечественной войны, тем самым подтвердив своё право на жизнь", - сказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
Он также поблагодарил сотрудников городского парка «Железнодорожник» за сохранение памятника Чкалову и мемориала погибшим воинам - железнодорожникам.
Памятник легендарному лётчику-испытателю был открыт в Сталинабаде (Душанбе) 15 декабря 1940 года. Сегодня этот памятник, установленный в парке «Железнодорожник» по инициативе летчиков Таджикского управления гражданской авиации, является одной из достопримечательностей города, а сам парк местом встреч и прогулок душанбинцев и гостей города.
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