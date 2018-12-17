Столичный парк Айни в августе нынешнего года был оснащен современным оборудованием видеонаблюдения Dahua с элементами искусственного интеллекта, став безопасным местом массовых гуляний в городе.

Поручение установить камеры по подсчету людей и распознаванию лиц дал председатель города Душанбе Рустам Эмомали с целью ведения подсчета посещений людей в парках, а также способствования работе правоохранительных органов в поиске людей, находящихся в розыске.

За реализацию проекта взялась компания «Синон», которая является официальным представителем Dahua Technology в Таджикистане. На двух главных входах в парк установлены по две камеры – одна распознает лица, вторая - ведет подсчет людей.

По словам начальника отдела продаж системы безопасности «Синон» Мурода Саидова, установка камер, подключенных к системам распознавания лиц, является важным элементом интеллектуальной организации безопасной городской среды, именуемой «умным городом».

- Учет всех посетителей, вошедших на территорию парка, позволяет оценивать происходящее в режиме реального времени и оперативно реагировать на любые экстренные ситуации. Даже в ночное время камеры Dahua дают изображение с высокой детализацией. Например, на днях в парке потерялась девочка, приехавшая издалека и совсем не ориентирующаяся в городе. Родители обратились в дирекцию парка, и те в считанные минуты при помощи функции распознавания лиц видеокамеры обнаружили ее на территории парка. И это не единичный случай, - рассказал Саидов.

Он уточнил, что лица на записях сканируются, чтобы при необходимости их можно было сравнить с информацией в различных базах данных — например, в фотобазах правоохранительных органов, когда речь идет о поиске правонарушителя. Функция распознавания лиц работает в режиме онлайн, а процесс идентификации личности занимает всего несколько секунд. В случае если алгоритм обнаружит человека, чье лицо загружено в базу данных, об этом сразу будут оповещены охрана парка, а они в свою очередь оповестят правоохранительные органы.

- Мы выступили с предложением создать единый сервер, в базу данных которого можно будет внести лица, находящиеся в розыске, или преступников, входящих в список правоохранительных органов. Эта информация будет автоматически синхронизироваться с камерами, установленными в местах общественного скопления людей. Эта простая мера предосторожности позволит повысить эффективность расследования правонарушений и поиска преступников, - добавил начальник отдела продаж системы безопасности «Синон».

Напомним, что оснащение интеллектуальными камерами Dahua в парке Айни является пилотным проектом. По словам главного архитектора Душанбе Косима Усмонзода, по поручению председателя столицы, камеры видеонаблюдения такого вида будут постепенно устанавливаться во всех парках и общественных местах. На первом этапе планируется установить камеры нового поколения в парке имени Фирдавси, в городском зоопарке, в парке имени Омара Хайяма и аквапарке «Обшорон».

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