Железнодорожная компания Узбекистана запустила дополнительный поезд по направлению "Ташкент – Москва".
Дополнительный поезд №350/346 компании "Узбекистон темир йуллари" поехал по направлению "Ташкент – Москва" 14 декабря, сообщает Podrobno.uz.
Особенностью нового рейса является то, что его маршрут пролегает через северные железнодорожные ворота – станцию Каракалпакстан (Узбекистан). На пути следования есть остановки на вокзалах городов Самарканд, Навои, Бухара и Нукус.
Новый рейс "Ташкент – Москва" будет осуществляться один раз в неделю, отправка из Ташкента – каждую пятницу.
До сегодняшнего дня рейсы до Москвы осуществляли два поезда: один из Ташкента, другой из Андижана. Их маршрут пролегает через станцию Сарыагач (Казахстан). Оба рейса продолжают функционировать согласно графику движения поездов.
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