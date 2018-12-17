Платежные карты в Таджикистане все еще используются, в основном, для снятия наличных денег, и очень редко - для оплаты товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Таджикистана: удельный вес безналичных операций в торгово-сервисных точках за девять месяцев 2018 года составил 4,9% от общего количества сделок с использованием платежных карт.

Держателями платежных карт было совершено более 15,2 тысяч операций, из которых около 14,5 тысяч являются операциями по снятию наличности и только 813 – по оплате товаров и услуг.

Согласно данным регулятора, общее количество платежных карт в республике на 1 ноября этого года составило около 1,8 млн. единиц. За год их число увеличилось на 5,3% (более 90,5 тыс. единиц). Количество владельцев платежных карт составляет свыше 1,7 млн. человек.

Основную часть платежных карт в обращении составляют карты ГСБ РТ “Амонатбанк” - их доля в общем объеме составляет 81,3%.

 

В чем проблема?

В соответствующих государственных структурах, в частности НБТ, данную тенденцию связывают с уровнем финансовой грамотности населения, отмечая, что люди пока не до конца понимают всю выгоду безналичных платежей.

14:40 6 декабр

В Душанбе обсуждают переход на безналичную экономику

По мнению экспертов, многие люди стараются как можно скорее обналичить свои карты после начисления зарплат и пенсии. Связывают они эти действия с недоверием к банковской системе, опасаясь, что доступ к средствам могут в любой момент быть ограниченными, как это уже случалось не раз.

Другие эксперты отмечают, что в республике отсутствует развитая инфраструктура, чтобы переходить на безналичные платежи. Расплачиваться можно только в некоторых торговых заведениях, где стоимость товаров выше, чем в обычных торговых точках (к примеру, на рынках). А с учетом существующих в Таджикистане зарплат и пенсии, делать покупки в торговых заведениях, где установлены POS-терминалы, могут себе позволить далеко не все жители страны.

К тому же не все торговые точки заинтересованы пока в приеме безналичных платежей из-за действующих в стране налоговых ставок.

15:26 12 декабр

В Таджикистане прием безналички станет обязательным

Отметим, что до 1 апреля 2019 года все предприятия и учреждения, предоставляющие платные услуги, в обязательном порядке должны будут обеспечить прием всех видов услуг безналичным способом посредством электронных платежных средств.

Безналичные платежи будут приниматься наряду с наличными расчетами, говорится в принятом 30 ноября этого года постановлении правительства.

Документ принят для дальнейшего развития системы безналичных расчетов и расширения использования электронных платежных средств при осуществлении расчетов в стране.

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