За освобождения от дальнейшей службы командир роты войсковой части 07017 Минобороны Таджикистана потребовал от солдата в качестве взятки автомашину Mercedes-Benz.

Офицер Амиршо Рахмонов от солдата, который проходил срочную службу под его началом, за досрочное увольнение его из рядов Вооруженных сил Таджикистана сначала в качестве взятки потребовал 15 тыс. сомони, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства республики.

«Затем узнав, что для сбора вышеназванной суммы отец солдата намерен продавать личную автомашину марки Mercedes-Benz. попросил его переоформить транспортное средство на него», - сообщает антикоррупционное ведомство.

Офицер был задержан сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией в момент переоформления автомашины на его имя.

В отношении задержанного офицера возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество), ч.4. Ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

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