С 17 декабря 2018 года по 17 марта 2019 года ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» запускает трёхмесячную акцию совместно с компанией Mastercard.
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (KAZKOM) объявляет о запуске нового продукта – эмиссии линейки карточек международной платежной системы Mastercard. Новая линейка платежных карточек представлена такими категориями, как Mastercard Platinum, Mastercard World, Mastercard Standard и Mastercard Unembossed.
Запуск нового продукта приурочен также к 11-летию деятельности банка в Республике Таджикистан. В связи с этим, KAZKOM объявляет об акции «Открой Европу с Mastercard». В рамках данной акции еженедельно среди клиентов банка будут разыгрываться смартфоны Samsung Galaxy J5 (2017), а в конце каждого месяца будут разыграны ноутбуки Lenovо. Главным суперпризом акции от KAZKOM будет – тур в Европу на двоих.
Стать участником акции достаточно просто. Необходимо выполнить два условия:
- Открыть любую платежной платежную карту платежной системы Mastercard от KAZKOM;
- Совершать покупки в любых магазинах и других торговых точках или в интернет на сумму 20 или более сомони.
* Чем больше количество транзакций, отвечающих условиям акции, тем выше шансы стать победителем.
Отбор победителей акции будет проводиться при помощи генератора случайных чисел. Прямые трансляции/видео процесса отбора будут отражены на официальных страницах банка в Facebook и Instagram.
Держатели карт Mastercard имеют возможность безналичного расчета с проверенными торговыми точками, а также доступ к ряду эксклюзивных услуг и особых привилегий. Среди них такие услуги, как «Mastercard Airport Experiences», «Mastercard Concierge» и кэш-бэк (Cash-back) на любые покупки.
Служба Консьерж сервиса «Mastercard Concierge» доступна в пакете с платежными картами Mastercard Platinum и Mastercard World и незаменима во время путешествий и в повседневной жизни. Консьерж-служба предоставляет возможность, в режиме 24/7, получать услуги информационного характера (контактные данные магазинов, больниц, спа-центров, расписание самолетов, заказ такси, другая справочная информация) и ограниченный перечень услуг организационного характера (доставка цветов, медицинских препаратов, бронирование столика в ресторане, заказ билетов на концерты, семинары и пр.). Всего один звонок, и Вам помогут решить любую возникшую проблему или каприз. Чат-бот Консьерж службы Mastercard, также доступен клиентам Банка в популярных мессенджерах Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger.
Услуга «Mastercard Airport Experiences» является еще одним преимуществом платежных карт Mastercard. Данный сервис предоставляется совместно с всемирно известной программой «Lounge Key» для привилегированного доступа в более чем 1200 бизнес залов международных аэропортов. «Lounge Key» обеспечивает высокий уровень комфорта и индивидуального обслуживания во время ожидания рейса в международных аэропортах. Владельцам ряда премиальных карточек Mastercard от KAZKOM предоставляется возможность ежегодно бесплатно посещать указанные бизнес залы крупнейших аэропортов мира независимо от авиалинии или класса перелета.
Гибкие и удобные тарифы на обслуживание помогут выбрать именно ту необходимую платежную карту, которая сделает жизнь её обладателя максимально комфортной и мобильной.
И не забудьте, что платежные карточки Mastercard, эмитируемые ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан», являются бонусными. При совершении ежедневных покупок в торговых точках партнеров бонусной программы «Go!» с использованием бонусной карточки, держателям карт предоставляется возможность получать, накапливать и использовать бонусы для новых покупок у любого партнера бонусной программы «Go!» (1 бонус равен 1 сомони). А отслеживать все движение средств на счете карты и совершать другие финансовые операции позволит бесплатный интернет-банкинг Homebank.tj.
Подробно узнать об условиях акции можно на сайте www.kkb.tj
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