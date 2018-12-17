Один из старейшин тренерского цеха по спортивной борьбе Иван Иванович Поляков, четырехкратный чемпион Таджикистана по греко-римской и вольной борьбе и Заслуженный тренер Таджикистана стал жертвой грабителей. После избиения 8 декабря именитый тренер скончался 13 декабря в возрасте 82 лет.

Как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, ночью 8 декабря, примерно в 11:30 грабители напали на Полякова в его доме в Душанбе по ул. Рахимова.

«Грабители избили тренера, украли у него 2 тыс. сомони, телефон “Самсунг”, две медали и электрообогреватель», - сообщает МВД.

Один из учеников Полякова - Шахобиддин Мансуров - обнаружил своего наставника в бессознательном состоянии и отвез в больницу.

По словам врачей, тренер получил серьезную черепно-мозговую травму, что спровоцировало кровоизлияние в мозг.

От полученных травм Иван Поляков, так и не приходя в сознание, скончался в больнице 13 декабря. Его похоронили 14 декабря на православном кладбище столицы Таджикистана.

Между тем, правоохранительные органы задержали подозреваемых – ими оказались двое молодых людей – соседей Полякова. Один из них ранее уже был осуждённый по статьям 244 (кража) и 237 (хулиганство). В их отношении возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.

Жизнь, посвященная борьбе.

Ветеран таджикского спорта Иван Поляков был известным человеком в спортивных кругах не только республики, но и всего постсоветского пространства. Почти 50 лет своей жизни он посвятил развитию греко-римской борьбы в Таджикистане.

Иван Иванович борьбе учился у знаменитого мастера Михаила Сухорученко, родоначальника греко-римской борьбы в Таджикистане.

За время своей спортивной карьеры Иван Поляков неоднократно становился победителем и призером всесоюзных первенств, трижды завоевывал звание чемпиона республики по классической борьбе, был чемпионом республики по вольной борьбе, мастером спорта СССР, судьей национальной категории и получил почетное звание заслуженного тренера Таджикистана.

Всю свою жизнь я отдал борьбе, здоровью детей, воспитывал в них такие качества, как честность, благородство, смелость, трудолюбие и доброта

Свою тренерскую деятельность Иван Иванович начал в спортивном обществе «Трудовые резервы» и почти полвека плодотворно обучал молодых борцов древнему искусству борьбы.

Он не делил своих воспитанников на способных и неспособных. Он считал, что успехов в спорте может достичь каждый, кто готов самоотверженно трудиться, кто предан своему делу, кто не боится трудностей и преодолевает их. Тысячи подростков прошли через школу Ивана Ивановича, и для каждого из них Поляков был не только тренером, но и отцом, другом, советчиком. Очень часто спортсмены становились свидетелями того, как он, увидев, что его подопечный из бедной семьи никак не может купить себе форму, давал ему деньги из своей невысокой зарплаты.

Иван Иванович от всей души радовался, когда его ученики побеждали, и сильно переживал за каждое неудачное их выступление.

Трудолюбивый, опытный тренер воспитал немало чемпионов и призеров по греко-римской борьбе.

Среди старшего поколения его учеников – бронзовый призер Спартакиады народов СССР Вячеслав Макоев, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе в Греции Олим Аланазаров, призеры всесоюзных соревнований Фарход Ниязов, Наби Кароматов, Хусейн Остонаев, Абдулмаджид Давлатов, Равшан Курбанов, Тимур Шодиев, Салимбек Сатаров и другие.

В успехах борцов независимого Таджикистана также немалая заслуга Ивана Ивановича: Шоди Бахромов и Навруз Назаров - чемпионы республики, призеры Центрально-Азиатских игр; Турсунов Хисрав, Абдуллоев Хабибулло, Сатаров Салимбек, Баротов Алишер, Наджидинов Диловар - чемпионы республики, победители Студенческих игр апреля 2005 года; Исмоилов Шерзод, Раджабалиев Махмадали, Норбутаев Фарход, Салихов Азамат и другие - чемпионы республики и призеры международных турниров.

Многие воспитанники Ивана Ивановича решили идти по стопам своего тренера и сегодня сами обучают борьбе молодых спортсменов.

"Всю свою жизнь я отдал борьбе, здоровью детей, воспитывал в них такие качества, как честность, благородство, смелость, трудолюбие и доброта", - говорил тренер в последнем интервью газете «Азия-Плюс».

ДОСЬЕ «АП»

Иван Иванович Поляков родился в августе 1936 года в Тамбовской области России. В зал борьбы пришел в четвертом классе. Его тренером был Михаил Сухорученко - известный в ту пору специалист по греко-римской борьбе.

Достижения: мастер спорта СССР, неоднократный победитель и призер всесоюзных турниров, 3-кратный чемпион Таджикистана по греко-римской борьбе, чемпион Таджикистана по вольной борьбе. Заслуженный тренер РТ.

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