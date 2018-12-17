На заседании Согдийского исполкома Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ), которое состоялось в минувшую субботу в Худжанде, главой областной организации избрана Матлубахон Сатториён.

До 12 декабря была она мэром города Гулистон, сообщил «АП» источник в ЦИК НДПТ.

Кандидатура Сатториён была согласована с лидером НДПТ Эмомали Рахмоном.

Бывший глава Согдийской областной организации НДПТ Сарфароз Фаттохзода освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ составляет молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана также являются членами или выдвиженцами НДПТ.

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