Группа депутатов парламента Таджикистана инициировала проект поправок в закон республики «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

Согласно предложенным поправкам, родители обязаны обучать своих детей профилактике инфекционных болезней. Об этом «АП» сообщила один из инициаторов поправок, депутат нижней палаты парламента Таджикистана Дилрабо Мансури.

«Кроме того они будут обязаны просвещать своих детей по личной гигиене и санитарной культуре, культуре поведения в общественных местах, при общении», - отметила она.

Поправки обязывают родителей информировать своих детей о таких болезнях, как наркомания, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, никотиновая зависимость.

По инициативе президента Таджикистана ровно восемь лет назад, 14 декабря 2010 года, на всенародное обсуждение был вынесен законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». В силу закон вступил 2 августа 2011 года.

По статистике МВД, за 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони.

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