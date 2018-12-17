Национальная сборная Таджикистана по футболу провела второй товарищеский матч против сборной Омана. Встреча прошла 16 декабря на стадионе Султана Кабуса в Маскате. Равная игра завершилась минимальной победой хозяев – 1:0. Автором единственного гола стал Халид Аль-Хаджри, который отличился на 58-й минуте, сообщает официальный сайт ФФТ.

По сравнению с первым матчем, который прошёл тремя днями ранее, главный тренер сборной Таджикистана Усмон Тошев произвёл семь изменений в стартовом составе. За главную команду страны дебютировали сразу три игрока молодежной сборной – это вратарь Фатхулло Бобоев, защитник Вахдат Ханонов и нападающий Мухаммаджон Лоиков.

Ранее в первой товарищеской игре наша сборная уступила Оману с результатом 1:2. В той встрече дебютный матч за национальную сборную провели пять игроков – голкипер Шохрух Киргизбоев, защитник Хусейн Нурматов, полузащитники Шарафджон Солехов, Шервони Мабатшоев и Кароматулло Саидов.

Теперь национальная сборная Таджикистана отправится в Манаму, где проведет заключительный товарищеский матч в этом году против сборной Бахрейна. Эта встреча состоится в четверг, 20 декабря.

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