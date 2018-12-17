Трудовое соревнование, объявленное в начале хлопкоуборочной кампании, завершилось победой города Канибадам и районов Ашт, Зафарабад, Бободжон Гафуров, Джаббор Расулов, Спитамен и Матча, которые получили в награду новые легковые автомобили.
Торжественная церемония чествования передовиков хлопкоуборочной кампании-2018 состоялась в минувшую субботу на площади Государственного флага Республики Таджикистан в Худжанде.
Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода отметил, что в текущем году в Согдийской области было запланировано собрать 100 тысяч 38 тонн белого золота.
«Наши хлопкоробы с честью справились с этим обязательством и выполнили план на 112,6 процентов», - сказал глава области.
Было отмечено, что с целью стимулирования сборщиков и эффективного проведения хлопкоуборочной кампании решением председателя области было объявлено трудовое соревнование между хлопкосеющими городами, районами и джамоатами. Этим же решением для стимулирования передовиков из областного бюджета было выделено 116 000 сомони.
Итоги трудового соревнования были подведены в три этапа, в каждом из которых победители среди городов, районов и джамоатов, а также лучшие дехканские хозяйства, механизаторы и сборщики поощрялись денежными премиями и ценными подарками.
«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить всех тех, кто внес неоценимый вклад в своевременный сбор урожая хлопка – дехканам, хлопкоробам, механизаторам и мирабам, хлопкоочистительным предприятиям, славным помощникам из организаций и предприятий городов и районов области», - отметил Ахмадзода.
Руководителям города Канибадам и районов Ашт, Зафарабад, Бободжон Гафуров, Джаббор Расулов, Спитамен и Матча были вручены грамоты и ключи от новых авто.
Напомним, что еще в начале хлопкоуборочной кампании глава Согда Раджаббой Ахмадзода с целью оказания помощи хлопкоробам самолично в свой день рождения вышел на хлопковое поле и собрал более 70 кг хлопка. Позже его примеру последовали многие сотрудники госструктур, учреждений, организаций и предприятий области, чтобы помочь дехканам собирать урожай.
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Кулли ахбор
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Неравнодушный 3
Всё конечно хорошо . Но есть одно но , почему то работает на полях дехканин а машины с грамотами получают руководители городов и районов ??????????????? Имейте хотя бы здесь совесть уважаемые чиновники . Хотя о чем я ?