15 декабря в Душанбе на 71-м году жизни скончался Народный артист Таджикистана Исо Абдурашидов.

Похороны артиста состоялись в воскресенье, 16 декабря, в Душанбе.

Исо Абдурашидов родился в 15 марта 1947 года в районе Мир Саид Хамадони Хатлонской области. Закончил Государственный институт театрального искусства (мастерская Б.Бибикова и О.Пыжовой). Запомнился многим поклонникам театра ролью Сталина в постановке «Драма нации».

Он сыграл более 50 ролей в театре и кино. В частности, снимался в фильмах «Случай в аэропорту», «Капкан для шакалов», «Боль любви», «Заложник», «Операция Кобра» и др.

С 1989 по 2008 гг. он возглавлял Таджикский государственный академический театр драмы им. Лохути.

Как сообщил «АП» один из близких покойного актера, в последние годы он страдал гастроэнтерологической болезнью.

«Его пенсия в размере 400 сомони не позволяли ему получить высокопрофессиональную медицинскую помощь. При финансовой поддержке лидера Демпартии Таджикистана, депутата нижней палаты парламента страны Саидджафара Усмонзода, народный артист лег в больницу, но уже было поздно», - отметил один из соратников покойного актера.

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