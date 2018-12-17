Шестилетнюю девочку в центре района Рудаки сбила одна автомашина, а другая по ней проехала.

Водитель автомашины марки “ВАЗ-2107”, 34-летний Абдулло Мирзоев, житель района Рудаки, следуя со стороны райцентра в сторону сельского джамоата Сомониён, потерял контроль над управлением авто и совершил наезд на шестилетнюю девочку - местную жительницу девочку Лайло Абдуллоеву. Об этом сообщает пресс-центр МВД Таджикистана

Сбитая девочка попала под колеса встречной автомашины марки “Тойота-Королла”, которой управлял 30-летний житель Яванского района Умедджон Муродалиев.

Девочка погибла на месте ДТП.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

За 10 месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрировано 1 тыс. 109 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погибли 337 человек, 1 тыс. 157 человек получили травмы, сообщает пресс-центр министерства здравоохранения и соцзащиты республики.

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