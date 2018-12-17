Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали в минувшую субботу посетили Национальный парк республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон поручил руководству госучреждения «Национальный парк» республики расширить территорию сада до 180 гектаров. Он подчеркнул, что достопримечательность может стать "отличным туристическим направлением".

Фруктовые деревья занимают большую часть сада. Здесь растут груши, вишни, сливы, персики, айва, абрикосы. Также есть виноград.

Национальный парк Таджикистана находится на западе Душанбе. Он был основан в 2006 году на базе бывшего Ботанического сада Таджикского национального университета и занимает площадь в 95 гектаров.

На сегодняшний день в Национальном парке насчитывается более 17,3 тысячи плодовых деревьев. Также здесь выращивают зерновые культуры и картофель. На площади 0,5 гектара устроены теплицы.

Президент заявил, что в будущем парк планируют превратить в культурно-развлекательный центр для жителей и гостей Душанбе.

Также глава государства поручил саженцы из Национального парка посадить во всех парках культуры и отдыха столицы.

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