Традиионные пресс-конференции министерств и ведомств, организаций и учреждений, исполнительных органов государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения по итогам 2018 года стартуют 28 января 2019 года.

Полугодовые пресс-конференции для средств массовой информации с участием отечественных и зарубежных журналистов проводятся в соответствии с распоряжением президента от 15 сентября 2011 года.

Руководители министерств и ведомств, организаций и учреждений, исполнительных органов государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, вузов, центров по управлению инвестиционными проектами представляют подробную информацию о результатах своей деятельности, успехах и недостатках отрасли, имеющихся проблемах, и отвечают на вопросы журналистов.

Министерства и ведомства, организации и учреждения, расположенные на территории города Душанбе проведут свои пресс-конференции в Республиканском пресс-центре НИАТ «Ховар» (проспект Рудаки-40, 2-й этаж). Пресс-конференции продлятся до 15 февраля.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus