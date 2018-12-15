В Государственную думу России внесен законопроект о необходимости обеспечить работу российского сегмента интернета, если доступа к зарубежным серверам не будет.

Цель документа - минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, пишет Медуза.

Для этого будут определены точки подключения российских сетей к зарубежным. «Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в российских сетях должны появиться «технические средства», определяющие источник трафика. Эти средства при необходимости будут «ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».

Для работы российского сегмента интернета в изолированном режиме создадут национальную систему DNS.

Российские власти разрабатывают подобные системы для автономной работы интернета как минимум с 2014 года, когда Минкомсвязи провело учения по отключению от международного интернета.

Ранее Роскомнадзор пообещал дополнить закон для блокировки Google. По мнению замглавы ведомтсва, это произойдет, если поисковик продолжит игнорировать требования российских властей о фильтрации в выдаче запрещенных онлайн-ресурсов.

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