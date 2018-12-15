Скончался заслуженный артист, известный юморист Узбекистана Обид Асомов. Об этом накануне вечером сообщили местные СМИ.
10 декабря артист был госпитализирован с сердечным приступом, а 14 декабря он скончался. Асомову исполнилось 55 лет.
Асомова похоронят 15 декабря в Ташкенте на кладбище «Камолон», сообщает CA-NEWS.
55-летний Обид Асомов был популярным юмористом не только у себя на родине, но и за ее пределами.
Участие Обида Асомова в «Кривом зеркале», где он рассказывал о жизни узбекских трудовых мигрантов, негативно отразилось на его карьере в Узбекистане. Официальный Ташкент наложил негласный запрет на его творческую деятельность артиста.
Однако после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году и прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева узбекские власти сняли негласный запрет, наложенный на творческую деятельность Обида Асомова, который действовал более десяти лет.
С августа 2017 года Асомов занимал должность директора ГУП «Студия мультипликационных фильмов».
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