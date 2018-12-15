Предлагаем вам ознакомиться со списком новогодних детских представлений на любой вкус и карман. Итак:

Что: Новогоднее цирковое представление

Где: Душанбинский цирк

Когда: С 29 декабря по 20 января в 14.00

Цена: Пока не известна

Контакты: 233 45 81

Что: Новогодние спектакли «Чарогаки солинави» и «Серебряный ключик»

Где: Кукольный театр «Лухтак»

Когда: С 15 декабря по 15 января в 10.00, 11.30 и 13.00

Цена: 10 сомони

Контакты: +992 907 71 79 39/+992 904 122 393

Что: Спектакли «Снежная Королева», «И падал снег...», диснеевский мюзикл «Красавица и чудовище». Балет: «Золушка», «Щелкунчик».

Где: Государственный театр оперы и балета им. С. Айни

Когда: С 16 по 31 декабря в 10.00, 12.00

Цена: 10 сомони

Контакты: +992 903 43 37 36

Что: Новогодняя сказка «Шуры-муры фа-ра-рам». Во время каникул: «Три поросёнка», «Красная Шапочка», «Зайка зазнайка», «Симбад мореход».

Где: Театр Маяковского (ориентир здание театра Лохути, 3 этаж, вход сбоку)

Когда: С 20 декабря

Цена: 10 сомони

Контакты: +992 908 61 78 91

Что: Развлекательное представление «Приключение новогодней ёлки». В новогодней программе примут участие любимые детские герои Щелкунчик, Снежная Королева, Величественная Хела, Дед Мороз и Снегурочка и др., будут веселые игры и конкурсы, анимационная дискотека.

Где: В детском развлекательном Центре «Мадагаскар»

Когда: с 22 по 28 декабря в 14.00 и 18.00

29-30 декабря в 11.00, 14.30 и 18.00

31 декабря в 11.00 и 15.00

Цена: 145 сомони. В стоимость входит подарок и сэндвич для ребенка

Контакты: +992 555555766, +992 44 6303322

Что: Сказка «Новогодние приключения Снегурочки»

Где: В детском развлекательном Центре «Алладин»

Когда: С 24 по 31 декабря; пн. – пт. в 18.00, сб.-вс. в 13.00 и 18.00

Цена: 150 сомони. В стоимость входит подарок

Контакты: 227 88 77, +992 911 11 43 39

Что: Сказочное представление «Ёлка для всей семьи». В программе примут участие Дед Мороз и Снегурочка и мультяшные герои Баба Яга, Кикимора болотная и Лещий, пираты, жители цветочного города Незнайка, Фунтик и др.

Где: Ресторан «Хаёт» (ориентир ресторан «Атлас»), ул. Н. Мухаммад,

Когда: С 24 по 31 декабря; пн. – пт. в 18.00, сб.-вс. в 13.00 и 18.00

Цена: 120 сомони за ребёнка + 60 сомони за взрослого

Контакты: +992 907 84 89 89, +992 935 76 76 94

Что: Детский новогодний карнавал

Где: Развлекательный комплекс «Кохи Навруз»

Когда: С 25 по 27 декабря в 12.00-14.30, 17.00-19.30

Цена: 350 сомони

Контакты: +992 935 45 16 17

Что: Представление «Путешествие в страну великанов». В стране чудес деток будут ждать великаны, сказочные герои любимых мультфильмов, новогодние конкурсы, игры, танцы и сладкие подарки. В рамках программы пройдет показ мультфильма.

Где: Hyatt Regency Dushanbe

Когда: 30 декабря в 10.00

Цена: 200 сомони

Контакты: +992 881 88 68 86, +992 934 23 73 73

Что: Развлекательное представление «Новый год в Сафед-дара»

Где: Курортный горнолыжный комплекс Сафед-дара

Когда: с 20 по 31 декабря с 9:00 до 16:00

Цена: 150 сомони. В стоимость входит обед

Контакты: +992 900 90 23 73

Что: Развлекательное представление «Новогодняя головоломка»

Где: Гостиница Хилтон

Когда: 28-30 декабря в 14.30 до 16:30

Цена: 170 сомони

Контакты: +992 908 444 333, +992 907 47 01 01

Что: Ежегодная детская новогодняя Ёлка-2018 с участием актеров Государственного русского Драматического театра им. В. В. Маяковского.

Где: Ресторан «Панорама»

Когда: 22 декабря в 11:00

Цена: 150 сомони. В цену входит новогодний подарок

Контакты: +992 93 111 3333 / +992 93 503 0000

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