Студия «Таджикфильм» за почти 90 лет своей истории выпустила сотни художественных и документальных фильмов, многие из которых являются образцами мирового кинематографа. Над созданием картин работали целые творческие группы, но, бесспорно, во главе всего киносъёмочного процесса стоял человек талантливый и гениальный – кинорежиссёр.
Студии «Таджикфильм» везло со дня начала её работы. Вроде все как у всех среднеазиатских студий, но все же лучше. Основанная в 1930 году как студия кинохроники, потом она переключилась на художественное кино. Здесь в Душанбе в 1935 снял первый звуковой таджикский фильм, великий новатор мирового кинематографа 20 века, кинорежиссёр, теоретик кино Лев Кулешов.
В войну сюда были эвакуированы кинематографисты из европейской части СССР: киностудия имени М. Горького и Одесская киностудия. Позже на «Таджикфильме» были сняты художественные фильмы, ставшие классикой советского кинематографа. В оригинальных фильмах, которые создавались на студии, с удовольствием снимались союзные звезды: Солоницын и Кайдановский, Михалков и Костолевский, Никоненко и Бондарчук, Терехова и Удовиченко и многие другие.
А в 60-е годы студия стала родиной первого советского истерна - во всяком случае, фильм «Встреча у старой мечети» (1969) ставший классикой жанра, снимали именно здесь.
Сегодня мы публикуем список лучших кинорежиссёров Таджикистана – они гордость нашей страны.
В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.
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