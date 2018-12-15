Почти два года, как в Кулябе вновь заработал городской зоопарк. Здесь есть даже медведи и верблюды, но условия для проживания животных тяжёлые.

Зоопарк города Куляб занимает территорию в 5 га. Здесь тихо - никого не видно ни у ворот, ни внутри. Кроме самих работников.

В Кулябском зоопарке много птиц: совы, куропатки, фазаны, голуби, утки и даже курицы. Из животных тут живут два медведя, два верблюда, лошади, а ещё несколько кроликов. Все звери достались этому зоопарку в подарок. В планах – привезти обезьяну.

Но, несмотря на то, что зверинец в городе совсем небольшой, местные жители любят приходить сюда.

- Я тут успокаиваю свои нервы. Играет роль, конечно, месторасположение зоопарка – он на окраине города, природа тут красивая. Хотя бы час здесь побудешь и всё, кажется, освобождаешься от всех повседневных проблем, – говорит Фаррух Назарзода, учитель из Воссейского района.

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Планы есть, но…

- В первый год работы зоопарка мы организовали подсобное хозяйство, у нас очень удобное месторасположение, тут нет проблем с водой, например. За два года существования мы смогли увеличить число животных и птиц, да и сотрудников у нас тоже стало больше: сейчас работает всего 12 человек, - говорит Гафор Каримов, директор зоопарка.

- Народу к нам ходит пока не много, но мы надеемся, что с увеличением количества животных и посетителей прибавится. Для них мы устроили беседки и скамейки.

- А кто вам дарит животных?

- МВД подарило верблюда, 10 фазанов, 10 куропаток. А двух медведей нам помог приобрести сотрудник аппарата президента Таджикистана. Афганскую козу и журавля подарил Дилшод Акобирзода - работник агентства по борьбе с коррупцией.

В первые месяцы, когда мы только начали работать, у нас не было даже для медведей домика, они жили в узкой клетке, полтора на полтора метра. При поддержке председателя города и предпринимателей мы построили для них по домику каждому, в них по две «комнаты»

"Из-за нехватки денег все другие животные, кроме лошадей, конечно, живут в клетках для птиц. Они старые и расшатанные, при первом хорошем снеге крыши могут не выдержать. Мы их укрепляем дополнительными опорами. Сейчас в зоопарке роют котлован для бассейна. А для детей здесь в скором времени будут установлены карусели", - рассказывает директор.

Директор Кулябского зоопарка надеется, что скоро посетителей тут станет больше Asia-Plus

…Ззоопарку очень нужна помощь

Кулябцы благодарны городу за то, что в такое тяжёлое время, когда страна готовится к 30-летию независимости Таджикистана, на что требуется много затрат, власти нашли средства на возрождение зоопарка.

- Хотя, конечно, почти 80% всех строящихся объектов обеспечиваются средствами предпринимателей, все равно нужно учитывать что, кроме Нурека и Яванского района все другие города и районы Хатлонской области сидят на дотациях государства (от 60 до 90%), - говорят местные жители.

Понимая тяжелое положение зоопарка, некоторые жители подкармливают его жильцов.

- Мы живём тут рядом и стараемся всегда приносить остатки пищи животным, - говорят две женщины, которых я повстречал в зоопарке. - Не выбрасывать же, а тут животные голодать не будут.

К слову, хотя Кулябский зоопарк и нуждается в средствах, для посетителей он работает бесплатно.

Посетителей тут очень мало Asia-Plus

В год зоопарку выделяется 23 тысяч сомони. Эту сумму сотрудники зоопарка должны разделить на всех животных на 365 дней в году. Это порядка 63 сомони в день. И этих денег явно не хватает даже на четверть всех живущих тут зверей.

- Мы обратились в хукумат города, чтобы они определили стоимость билета в зоопарк, хотя бы в размере 1 сомони, - говорит Каримов. – Ещё мы хотим подписать контракт с Гороно и руководителями колледжей и вузов города, чтобы во время каникул учителя привозили учащихся на экскурсию в наш зоопарк. А студенты факультета биологии КГУ проводили бы у нас свои занятия. Этот же будет более эффективный урок, чем за партой с книжкой. Кроме того, нам нужно прививать детям любовь к животным, чего у нас, к сожалению, нет.

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