Только самые важные и интересные новости и аналитика от «Азии-Плюс» в нашем еженедельном обзоре. Приступим?

Деньги вкладчиков «Таджпромбанка» миллионами переводились за рубеж и расхищались. А личное имущество главы банка - Джамшеда Зиёева, предлагаемое вкладчикам за 30 млн., на самом деле стоит 1 миллион.

Об этом заявил на суде известный таджикский адвокат Солиджон Джураев.

Как быть, если на ваше имя оформили багаж с запрещенной продукцией и при въезде в чужую страну оказывается, что у вас два багажа, и что в одном – контрабанда? Как быть, если тебя потом за это штрафуют на 1700 евро, по факту заводят дело и тебе светит выдворение, а прокурор говорит, что и вовсе это дело не уголовное? И правда, как тут быть?

И еще раз - как быть? Как быть и что делать, если ваш ребенок преступил закон? Тут полезные советы.

Как продвигается бизнес у частных таджикских брендов? Ну, в общем-то, продвигается. Несмотря на все сложности и препятствия. Так, по крайней мере, говорят сами владельцы этих брендов.

В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин на 10 процентов. Смотри, как изменятся эти суммы за нарушение ПДД.

До 1 апреля 2019 года все предприятия и учреждения, предоставляющие платные услуги, в обязательном порядке должны будут обеспечить прием всех видов услуг безналичным способом посредством электронных платежных средств.

Давно мы не проводили опросов на улицах столицы. На этой неделе был повод – в часть международного дня прав человека, мы узнали у таджикистанцев, что они знают о своих правах.

Столица расширяется. В основном к югу. Кто-то говорит, что дойдет к 2040 году к Бохтару, а может и к Дангаре. Но это, так, домыслы. На самом же деле будет вот что. А еще в Душанбе появится пять новых микрорайонов. Тут, кстати, предвидится множество проблем с инфраструктурой. Она, честно скажем, и под новые дома-то толком не строится (взять ту же канализацию). Об этом мы расскажем уже совсем скоро, на нашем сайте.

«Я практически не знаю семей, в которых девочек готовят к половому созреванию. И если в городе еще можно встретить их, то в глубинке такого вообще нет. Они живут по принципу – с нами не разговаривали, и мы не будем», - врач-гинеколог рассказывает, почему в Таджикистане гинекология это табуированная тема. А уж поход к мужчине-гинекологу это вообще для нас мрак…

Карикатура Asia-Plus

А это материал о том, с какими проблемами сталкиваются подростки сегодня, зачем ребенку нужен психолог и где найти такого профессионала.

И не могли мы не взять в подборку классную историю, как люди на Памире относятся к снежным барсам. Вы только послушайте: когда кошку поймали (она пожирала их баранов) «многие люди принесли с собой по куску мяса барсу, и не дали ему голодать»…. Вот пример того как нужно относиться к братьям нашим меньшим.

Пленницу поймали, но наказывать не стали, отвезли подальше от села и отпустили на волю

В прошлом году, кстати, мы делали красочный лонгрид о том, как в Шугнане ловили самку снежного барса (её фотка наверху), она доставила тогда местным жителям много хлопот.

С выходными вас! Пусть они будут солнечными!