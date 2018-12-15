Как определить, когда ребенку требуется психолог, в чем состоит его работа, и в каких ситуациях без него категорически не обойтись? На наши вопросы отвечает Аврангзеб Исомидинов, клинический психолог Медико-молодежного консультативного отделения в Душанбе, где бесплатно предоставляются психологические услуги для детей и молодежи в возрасте с 10 лет до 24 лет.
Будьте внимательны к детям
- Аврангзеб Анварович, как понять, что ребенку требуется помощь психолога?
- Каждый ребенок – это особая планета, и поэтому рассматривать каждый случай необходимо индивидуально. Ну а первыми признаками для беспокойства можно считать замкнутость, страх, чрезмерную агрессивность или плаксивость, различные отказы - от еды, не садится на горшок, не ложится спать и так далее.
- Что является поводом для обязательного обращения к детскому психологу, и с какими проблемами обращаться не стоит?
- Однозначно ответить сложно. Многое зависит от взаимоотношения родителей с ребенком. К сожалению, нередко именно они являются причиной психологической проблемы у ребенка.
Еще Гарри тек Салливан, являющийся одним из величайших ученых в области психологии, психотерапии и психиатрии, говорил, что если у ребенка с самого раннего возраста есть возможность легко и свободно общаться с родителями, то такой ребенок легко вступает в контакт со сверстниками и легко строит взаимоотношения.
Такой ребенок минует многие психические и психологические заболевания. Если же все-таки ребенок столкнулся с психотравмирующим фактором, сильно повлиявшим на него, но не связанным с внутрисемейными конфликтами, то в большинстве случаев родители сами способны справится с психологическими сложностями ребенка.
Для этого необходима лишь здоровая семейная атмосфера, любовь, доверие, свободное общение ребенка с родителями. Если же такие условия отсутствуют, то здесь желательна помощь специалиста, чтобы не усугубить и без того неустойчивое психическое состояние ребенка.
Психология должна стать здоровым трендом
- Как подготовить ребенка к визиту к психологу?
- Было бы хорошо создать культуру посещения психолога еще до возникновения психологических сложностей. Не для решения каких-то проблем, а для заинтересованности ребенка в какой-то деятельности.
Думаю, в этом случае поход к психологу не будет чем-то похожим на поход к врачу-стоматологу. Когда у подростка налажен сводный доступ к психологу, он в любой момент может обратиться к нему.
- Какие методы вы используете в своей работе?
- Я работаю в холистическом направлении психологии, а значит, в моем арсенале имеются все методики, которые существуют в психологии и психотерапии (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая, когнитивная и др.).
Это вовсе не означает, что психолог-психотерапевт этой направленности обрушивает на клиента все методики, создавая хаос в его голове. Мы подбираем необходимый инструмент, походящий в каждом конкретном случае.
- Как часто сегодня родители обращаются к психологам?
- За последний год количество обращений возросло.
Новые проблемы от новых технологий
- С какими проблемами сталкиваются современные дети, подростки?
- Сейчас век цифровых технологий и коммуникаций, который не только ведет человечество к прогрессу, но и к новым формам психических проблем. В данный момент одним из часто встречающейся психологических нарушений являются последствия большого количества информации, которые обрушиваются на детей и подростков. Это приводит к одной из форм информационного стресса.
Все это последствия доступности большого количества каналов по ТВ и компьютерных игр разного возрастного уровня, которые, к сожалению, чаще просматривают именно дети. И, конечно, это смартфоны, которые предоставляют практически любую информацию благодаря подключенному интернету.
Кроме этого, смартфоны выполняют функцию ТВ, игровой приставки, компьютера. Все это приводит к тому, что дети и подростки заменяют живое общение виртуальным, больше сидят в соцсетях. Как следствие, новая угроза - кибер булинг, сексинг, различные зависимости - от лайков, комментариев и т.д.
- Куда может обратиться родитель с Душанбе, если у него проблемы с ребенком?
- При возникшей необходимости можно обратиться как на кафедру психологи ТГНУ (ориентир Островок), где работают замечательные психологи Мадина Шарипова, Кутбиддин Каримов, Заррина Ризвонова и другие.
Также можно обратиться в Молодежное Медико-Консультативное отделение (ММКО) по всей республике:
Душанбе:
ММКО при НЦРЗ, ул. М. Турсунзода 31. Тел.: 221 39 17, 918632402. Контактное лицо: Ганиева Сарвиноз
ММКО при ГЦРЗ, ул. Шевченко 10. Тел.: 227 98 24, 918747426. Контактное лицо: Набиева Фируза
ММКО при ЦРЗ №8, ул. Рудаки 186. Тел.: 224 25 24, 918696341. Контактное лицо: Муллоева Лайло
ММКО при ЦРЗ №5, ул. А Дониш 12. Тел.: 2260416, 918999920. Контактное лицо: Нуралиев Хомид
ММКО при ГККБ №1, ул. Фучика 14. Тел.: 918616597, 919242134. Контактное лицо: Дадабаев Рахим
ММКО при ЦРЗ №1, ул. Фирдавси 13/2. Тел.: 239 07 23, 918560202. Контактное лицо: Косимова Гулру.
ММКО при ЦРЗ № 3, ул. Айни 80, 7-й километр. Тел.: 935350002. Контактное лицо: Эмамова Нилуфар
ММКО при ЦРЗ №10, ул. А. Навои 4-а. Тел.:236 19 76, 93 441 57 05. Контактное лицо: Заурова Шахло
Куляб:
ММКО при Городском центре репродуктивного здоровья 2, ул. Борбад 2. Тел.: 918 708057, 8 33 222 01 53. Контактное лицо: Негматова Савлатби.
ММКО при Городском центре репродуктивного здоровья 1, ул. Нурулло Хувайдуллоева 14. Тел.: 918 20 79 36. Контактное лицо: Махмадёрова Рано.
Бохтар:
ММКО при Областном центре репродуктивного здоровья, ул. Айни 76. Тел.: 8 32 22 2 72 48 , 93503177. Контактное лицо: Убайдуллоева Нигина.
ММКО при Областном кож.-вен. Диспансере, Айни, 76. Тел.: 8 32 22 2 31 10, 935849760. Контактное лицо: Мирзоев Бахтиёр.
Турсунзаде:
ММКО при кожвендиспансере, 5 мкр. Тел: 93 436 56 01. Контактное лицо: Норбутаева Гулнора.
Яван:
ММКО при Центре репродуктивного здоровья, ул. Чоми 1. Тел.: 908776577. Контактное лицо: Изатуллаева Сайёра.
ММКО при Центре репродуктивного здоровья, ул. Тугдона 26. Тел.: 83136 2 31 79, 935011242. Контактное лицо: Шафиева Дилором.
Гиссар:
ММКО, ул. Б. Шодиева 19, ориентир Центр СПИД. Тел.: 907864886. Контактное лицо: Саидамир Хакназаров.
Дангара:
ММКО при Центральной районной больнице, г., ул. Кирова, ЦРБ. Тел.: 98 590 20 02. Контактное лицо: Аминова Азиза.
Пенджикент:
Городская поликлиника №6, , ул.50 лет Таджикистана. Тел.: (+992) 92768 19 61, (+992) 92 791 45 55. Контактное лицо - Гаффорова Махина
ОЦРЗ, 18 мкр., Городской центр здоровья № 5, 6-й этаж. Тел.: (+992) 92 773 24 23, (+992 3422) 2 33 23. Контактное лицо - Усманова Мутриба
Областной клинический центр дермато-венерологии, 34 мкр/восточная промзона. Тел.: (+992 34) 225 41 31, (+992) 92774 73 20, (+992) 92 777 47 70. Контактное лицо - Шамсиева Гулчехра.
Исфара:
Центральная районная больница, ул. Бобо Махкамов 9. Тел.: (+992) 918851770 , (+992) 92 773 34 14. Контактное лицо – Собирова Наргис.
Хорог:
ММКО при кож.-вен. диспансере, ул. Абдурахмонова (ориентир - старое здание СПИД центра). Тел.: 352225286, 934093719. Контактное лицо: Худоиева Шарофат
Дополнительную информацию можно найти по ссылке http://mmko.tj.
В столице и Худжанде есть еще ряд общественных организаций:
ОО «Репродуктивное здоровье и подростки». Адрес: г. Душанбе, ул. Лахути 23/21. Тел.: (992 91) 9001191, (+992 37) 8820309. Контактное лицо: Фарход Улугов
ОО «Насли Солим». Адрес.: г. Душанбе ул.Рудаки 21, кв. № 55. Тел.: (992) 918 505888. Контактное лицо: Рахмони Зухал
ОО «Молодое Поколение Таджикистана». Адрес: проспект Рудаки, 112, каб. 7; Тел.: (+992 37) 8807572, (+992) 92 7077572, (+992 37) 2243835. Контактное лицо: Мирзорахимов Наимджон
Представительство ОО «Молодое Поколение Таджикистана». Адрес.: г. Худжанд, ул. Текстильщиков (ориентир Спортивно-оздоровительный комплекс). Тел.: (+992) 92 7760749, (+992 34) 22 41072. Контактное лицо: Джумаев Джурабой.
Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.
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Кулли ахбор
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Бурмод7
На приёме у психолога.
- Доктор, я недавно женился, но в постели у меня ничего с женой не получается.
- А как вы располагаетесь по отношению к жене?
- Как обычно, на левом боку.
- Так, попробуйте повернуться на правый.
- Шо, лицом .к маме?