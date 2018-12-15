Восемь лет назад, 16 декабря 2010 года, члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли единогласно одобрили Закон "Об ограничении использования табачных изделий" в Таджикистане. Спустя 8 лет, был принят новый антитабачный закон, который еще более ужесточил нормы табакокурения в республике - оно попало под практически полный запрет. Во всяком случае, законодательно.
Новый закон полностью запрещает курение табачных изделий практически везде. Производимые в Таджикистане упаковки сигарет, табака для кальяна и даже пакетик насвая должны содержать иллюстрированную информацию о вреде их потребления.
А мы попыталась узнать, действуют ли на столичных улицах и в торговых точках новые нормы закона.
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