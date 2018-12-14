АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Важных событий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ДЕКАБРЯ

1972 – В СССР учрежден орден Дружбы народов.

1940 – Таджикский музыкальный театр переименован в Таджикский театр опера и балета.

2007 - После реконструкции открылся Кулябский музей древних рукописей и архитектурных памятников имени Мир Саида Али Хамадони.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ДЕКАБРЯ

1929-1994 – родился доктор исторических наук, профессор, государственный деятель Моёншо Назаршоев.

1947 – родилась Народная поэтесса Таджикистана Гулрухсор Сафиева.

1954 – родилась композитор Лола Толис.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем колебание от 1-6 тепла до 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем колебание от 8-13 тепла до 12-17 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, местами до 4-9 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 21-26 мороза (в районе Булункуля до 36-38 мороза), днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем колебание от 8-13 тепла до 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, местами до 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.