Аграрное хозяйство является одним из основных источников богатства страны. И каждый год трудолюбивые дехкане приумножают нашу гордость и богатство.
Специально для дехкан предлагаются кредиты на льготных условиях: до 940 000 сомони сроком до 16 месяцев. Предлагается льготный период до 12 месяцев, в течении которого у Вас есть возможность выплачивать только проценты.
В рамках Новогодней Акции, которая длится до 1 февраля 2018 года, все агрокредиты теперь подешевели на 19%!
Кредитное предложение банка касается всех сфер сельского хозяйства, таких как развитие хлопководства, пчеловодства, птицеводства, рыбоводства, животноводства, садоводства, растениеводства и других видов сельскохозяйственных культур.
Деятельность Банка Эсхата в области аграрного кредитования направлена на содействие в улучшении сельскохозяйственной сферы и на поддержку землепользователей Таджикистана.
Мы всегда идем навстречу своим клиентам, во благо развития сельского хозяйства и каждого нашего клиента!
По дополнительным вопросам можете звонить по номеру: 808.
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