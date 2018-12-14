Правительство Таджикистана утвердило новые меры по превращению воздействия возможных рисков на экономику республики.
Утвержденный постановлением правительства 30 ноября этого года «План мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику» состоит из 24 пунктов.
Документ вводится в действие с 1 января 2019 года. Он заменит антикризисный план, принятый правительством в 2015 году.
Одним из таких пунктов нового Плана является предотвращение необоснованного повышения цен на социально необходимые товары и продукцию, сжиженный газ, бензин, а также на услуги железной дороги и социальные отрасли.
Кроме того, запланировано реализовать эффективную денежно-кредитную валютную политику, усилить контроль и регулирование деятельности банков, совершенствовать инфраструктуры платежных систем, расширить безналичные платежи и прочее.
Также план мероприятий предполагает мониторинг целевого и эффективного использования средств инвестиционных проектов, устранение существующих проблем в этом направлении.
Еще одним пунктом планируется принятие мер для снижения зависимости таджикской экономики от одной страны иммиграции, это, в частности, подразумевается диверсификацию стран, принимающих таджикских трудовых мигрантов.
Документ также содержит меры по обеспечению устойчивой деятельности государственных предприятий и проблемных банков.
Отдельным пунктом поручается принять меры по восстановлению доверия населения к банковской системе. Делать это рекомендуется посредством «формирования устойчивого механизма банковского контроля и страхования вкладов, а также системы охвата финансов в стране».
Другим пунктом запланировано улучшение финансово-экономического состояния крупных госпредприятий, в частности, «Барки Точик», «ТАЛКО», «Таджик Эйр» и «ТЖД».
Также план мероприятий содержит пункты по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.
Соответствующим госструктурам поручается ежеквартально представлять правительству информацию о ходе выполнения плана мероприятий.
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