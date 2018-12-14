Сегодня шеф-повар чайханы «Мино» Ильхом Негматов поделится своим любимым рецептом приготовления мяса по-турецки.
О турецкой кухне очень сложно говорить, как о «национальной», ведь проделав долгий путь от границ Китая до Средиземного моря, далекие предки современных жителей Турции ориентировались на еду кочевников, обогащенную опытом тех народов, с которым они соприкасались по пути.
Более того, находясь на перекрестке важных торговых путей и принимая у себя гостей из разных концов света, они знакомились с гастрономическими пристрастиями представителей Востока и Запада и вводили различные элементы иностранной кухни в свой обиход.
Поэтому сейчас турецкая кухня пестрит всевозможными блюдами с уникальными вкусами и способна вызвать аппетит даже у самого привередливого гурмана.
Столичная чайхана «Мино», специализирующаяся на этой кухне, сегодня завоевывает сердца жителей и гостей Душанбе. Она объединяет семьи, друзей и сотрудников компаний за щедрыми столами своих просторных уютных залов, предлагая отличный сервис и доступные цены.
С турецкими яствами в меню чайханы соседствуют и национальные таджикские блюда, а порой здесь царит свобода импровизации шеф-повара Ильхома Негматова и его авторский взгляд на кулинарию. И сегодня он расскажет и покажет, что собой представляет «блюдо от шефа» в «Мино». Приятного просмотра!
Чайхана «Мино» находится по адресу: Душанбе, ул. Каххорова 111/1
Забронировать столик можно по телефону: 90 533 9000
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