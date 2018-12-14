АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддин Айни в 15:00 состоится церемония награждения телевизионного конкурса «Бехтарин – 2018».
- Бренд Fashion ZHIWJ by Nafisa Imranova организует CHRISTMAS CELEBRATIONS POP UP с участием бренда BUTA.TJ, SABRINA HANDMADE, NOOR ART и начинающих дизайнеров. У вас будет уникальная возможность приобрести любую понравившуюся продукцию из коллекции Winter2019. Время проведения с 10:00 до 16:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ДЕКАБРЯ
1932 – Сдана в эксплуатацию автодорога Душанбе-Гарм.
1956 – Вошел в строй первый гидроагрегат Кайраккумской ГЭС “Дружба народов”.
1997 – Произошла катастрофа таджикского авиалайнера «ТУ–154», выполнявшего рейс «Худжанд–Шарджа», в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа (кроме штурмана).
2007 – В Душанбе открылся мемориал воинам из Казахстана, погибшим в Таджикистане во время несения службы на таджикско-афганской госгранице.
2007 - Китайская компания «China Global New Technology Export & Import» приступила к строительству Алтынтопканского горно-обогатительного комбината.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ДЕКАБРЯ
1908 – родился заслуженный юрист Таджикистана Мухаммадамин Холматов
1915 – родился первый таджикский эндокринолог, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Таджикской ССР Дододжон Ахмедов.
1912 – 1944 – родился Герой Советского Союза Сафар Амиршоев.
1931 – 1986 – родился писатель Шохин Боев.
1933 – родился ученый-математик, профессор Саидходжа Азизов.
1933 – 1993 – родился писатель Бобо Насриддинов.
1936 – родилась певица Кумри Кодирова
1937 – 1969 – родился мастер спорта СССР Абдулхайр Усмонов.
1949 – родился профессор Зариф Шарифов.
1953 – родился поэт Иззатбек Идиев.
1957 – 2011 – родился юрист Кароматулло Холиков.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 1-6 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, по югу местми туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 10-15 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 9-14 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, в районе Булункуля до 37-39 мороза, днем 9-14 мороза, в районе Булункуля до 18-20 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -4+1, местами до 5-10 мороза, днем 4-9 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.
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