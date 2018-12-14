Мы попросили владельцев нескольких магазинов, которые занимаются пошивом одежды и изготовлением аксессуаров рассказать, почему они не могут выйти на более широкий рынок, за рубеж.

Бренд женской одежды «Пари»

Брендовый магазин «Пари» появился на рынке шесть лет назад. Тогда он занимался ввозом женской одежды из-за рубежа – Турции и Китая. Чуть больше года назад бренд «Пари» под руководством владелицы Сабины Хамраевой стал производить европейскую женскую одежду.

- Идея открыть свой магазин пришла в далеком 2012 году. Я замечала, что наш внутренний рынок не предлагал необходимого выбора женской европейской одежды. Наверно поэтому мой первый магазин сразу получил популярность среди современной молодежи. Проблем с отсутствием клиентов у нас не было, но зато часто возникали конфликтные ситуации с растаможкой товара и сложности, связанные с постоянно повышающимся курсом доллара. Эти проблемы подтолкнули меня к решению запустить собственное производство.

Сабина рассказывает, что когда они объявили о запуске собственной линии женской одежды в Таджикистане, реакция общества была, мягко говоря, не очень, потому что люди не привыкли доверять отечественным брендам. Поэтому поначалу владелица бренда «Пари» предлагала своим клиентам, как импортные луки, так и собственного производства в соотношении 50:50.

- Всего за год нам удалось сломать существующие стереотипы. Некоторые клиентки до сих пор не верят, что практически вся одежда в наших магазинах собственного производства, – гордо говорит Сабина. - Наш клиент, это современная девушка и женщина в возрасте от 17 до 40 лет, которая идет в ногу со временем и следит за последними модными тенденциями.

И не только в Таджикистане. Сабина говорит, что импортирует свою продукцию в небольших количествах в Америку и Россию.

- Спрос из-за рубежа большой, но мы не можем его реализовывать из-за неразвитой логистики. У нас просто нет хороших транспортных служб, которые бы оперативно доставляли наш товар, - отмечает она.

По этой причине Сабине приходится отказывать многим клиентам и работать в основном только с внутренним рынком Таджикистана.

Но это не единственная проблема, мешающая развитию бизнеса по производству.

- Нам, например, сложно найти профессионально обученных специалистов по пошиву европейской одежды. Еще существует большая проблема с выбором качественных тканей не национальных, которых много, а европейских, – говорит Сабина.

И все же, несмотря на все сложности владелица бренда «Пари» настроена оптимистично. Она считает, что заложила прочный фундамент, поэтому уверенна, что её ждёт большой успех.

Бренд одежды и аксессуаров iamdifferent

Iamdifferent запустил производство линии повседневной мужской и женской одежды, и аксессуаров в 2014 году.

Сегодня предлагаемый в магазинах Душанбе, Худжанда и Канибадама ассортимент включает в себя одежду для мужчин и женщин в стиле casual, экипировку для олимпийской сборной, патриотическую продукцию, спорттовары, аксессуары и т.д. Одним словом все для людей в возрасте от 14 до 50 лет, ведущих активный образ жизни.

- Наш бизнес продвигается успешно, и мы наблюдаем положительную динамику, - отмечает генеральный директор iamdifferent Фарход Хамидов. - Мы занимаем хорошие позиции среди отечественных производителей одежды, имеем богатый опыт производства и реализации отечественной одежды в Таджикистане. И не видим сложностей в раскрутке бренда, - подчеркивает собеседник.

Он отметил, что на рынке страны имеется немного компаний, имеющих аналогичные достижения. По его словам аналитики компании предрекают ежегодный прирост на 10-15%.

Бренд iamdifferent производит свою продукцию в сотрудничестве с местными и зарубежными фабриками. Сравнивая производственные возможности Таджикистана с соседями, Фарход отмечает, что каждая страна Центральной Азии в разных отраслях преуспевает по-своему.

- В Кыргызстане важную роль сыграло несколько факторов: общая граница с Китаем и наличие инфраструктуры, «предпринимательский потенциал» и присутствие иностранного капитала. Мы тоже соседи с Китаем, но инфраструктура в республике только начинает налаживаться. Также в этой отрасли преуспевает и Узбекистан. Там функционируют хорошие фабрики по обработке сырья, по изготовлению готового конечного товара. Мы тоже можем производить одежду хорошего качества.

Для этого у нас есть хороший потенциал – существующие фабрики начали восстанавливать свою деятельность, стали появляться новые. Единственный минус: отсутствие на внутреннем рынке готовой ткани, соответствующей нашим требованиям. Использование нынешнего сырья ухудшает качество нашего товара, - говорит Фарход.

Он поясняет, что таджикские фабрики при пошиве готовой одежды заказывают обработанное сырье (ткани) из других стран.

Генеральный директор iamdifferent считает, что если на внутреннем рынке будут производиться материалы высокого качества, то производство одежды начнет развиваться бурными темпами. А это, в свою очередь, повлияет на себестоимость товара.

- Для этого необходимы фабрики с высокотехнологичным оборудованием по комбинации хлопка с другими волокнами. На это нужны большие капиталовложения. Ну а специалисты у нас есть, так что мы верим, что в скором времени немалую часть нашего ассортимента мы будем производить в Таджикистане исключительно из отечественных тканей.

Фабрика мирового бренда "CARRERA" в Таджикистане

Фабрика "Джавони" по производству итальянского бренда "CARRERA" работает в Таджикистане с 1992 года, хотя сам бренд на мировом рынке с 1965-го. "CARRERA" знаменита качественной одеждой - от головных уборов до обуви.

- Но основной линейкой являются джинсы - Denim и Color Jeans, которые производятся в Таджикистане, - говорит Фируз Юсупов, начальник отдела по внешним связям.

По его словам, товары, произведённые в Таджикистане, реализуется через официальные бутики CARRERA Stores и мультибрендовые магазины в Европе и Америке. А в Таджикистане имеется только один магазин в городе Душанбе.

- Основные покупатели "CARRERA" - это люди, которые любят экологический натуральный продукт из хлопка и его натуральных обработок. Поэтому товары хорошо продаются в странах Европы. Наша фабрика ежегодно экспортирует в Европу джинсов на сумму более 20 млн. евро, - отмечает Фируз Юсупов. – Нам ничего не мешает развивать таджикский бренд на мировом рынке. Нужно только производить, работать и продвигать бренд. У каждой страны есть свои ресурсы, возможности и свои потенциалы.

В Таджикистане есть все возможности, чтобы стать страной производителя одежды из хлопка. Твердо можно сказать, у нас есть хлопок - это основа и корень всего производство.

По словам Фируза, нашим производителям не хватает оптимизма и программы по защите отечественного производителя:

- Нам - производителям и предпринимателям не хватает духа и оптимизма. Нашим производителям (фабрики, заводы и малые предприятия) в РТ, не помешало бы какие-то специальные программы по защите отечественного производителя. Конечно, налоговые и таможенные льготы нужны и они есть у нас в стране, но еще для эффективности нужно вводить специальные импортные тарифы для ввоза иностранных товаров.

Руководители "CARRERA" стараются раскрутить бренд, чтобы таджикские товары их бренда распродавались по всему миру.

Кожаные изделия Azam

Первый таджикский бренд кожаных изделий Azam работает уже 2,5 года. В самом начале Азам Ахруллоев – владелец компании, изучив рынок, понял, что в Таджикистане можно производить и продавать хорошую кожаную обувь.

Азам Ахруллоев – владелец компании

В основном компания производит обувь, но недавно начали делать кошельки, сумки и ремни из натуральной кожи.

Молодой предприниматель выбрал современный путь реализации товаров – Social media marketing. Он продвигает свой бизнес в социальных сетях. У бренда также есть онлайн-магазин по продаже товаров и немало клиентов по всей стране:

- Могу сказать, что наш бизнес очень хорошо продвигается, так как в течение 2,5 лет мы нашли очень много клиентов, которые довольны качеством нашей продукции. Это самое главное! – говорит Азам.

По словам Ахруллоева, нехватка мастеров сейчас его единственная проблема, которая мешает продвижению бизнеса. Из-за этого они не могут порой вовремя доставить обувь до заказчиков.

- К сожалению, после распада СССР в Таджикистане массово не занимались обувью, не было цехов по производству, нет мест, где могли обучать мастеров. Мы занимаемся этим, учим молодых людей этому ремеслу.

Азам пока не рассчитывает на внешние рынки, так как объём производства у него небольшой, пока он не охватил даже полностью рынок в Таджикистане. Поэтому планы на ближайшие годы - обеспечить отечественный рынок качественной обувью.

- Думаю, все условия для продвижения бизнеса у нас есть. Можно сказать, рынок Таджикистана пустой во всех отраслях. Но не помешали бы какие-то льготы, поддержка частного производителя путем снижения налогов, например, – говорит Азам.

Ювелирные изделия «Акика»

«Акика» - это самый крупный Ювелирный Дом в Таджикистане. Она уже 9 лет предлагает своим клиентам стильные серьги, кольца, браслеты, подвески, броши, от классики до авангарда, большой выбор украшений из драгоценных и полудрагоценных камней.

Ювелирный Дом "Акика"

«Акика» в основном предлагает клиентам эксклюзивные ювелирные изделия от ведущих итальянских компаний, таких как Caoro, BVLGARI, Roberto Bravo, Poni, Cartier и т.д. Но есть здесь и изделия производства местных мастеров.

- Мы тесно сотрудничаем с местными производителями. 30 % товаров в нашем магазине от них, - говорит Абдухалил Курбонов, заместитель директора компании «Акика».

По его словам, работы местных мастеров с каждым годом становятся все более популярными. “Акика” планирует наращивать продажи и в ближайшее время даже выйти на зарубежные рынки.

- Ручные работы местных мастеров это конечно, эксклюзив, поэтому мы планируем расширить долю товаров местных производителей в Душанбе, а также продвигать их товары за рубежом. Мы уже представляли работы местных мастеров на международных выставках под брендом «Акика», и их качество высоко оценили, - говорит Курбонов.

По его словам на этом пути нет никаких преград, только надо развивать производство и показать миру, что мы имеем.

- Это дело времени, финансирования и продвижения. Мы постараемся привлечь спонсоров и иностранные компании, чтобы развивать производство в Таджикистане и продавать на международном рынке, - говорит он.

А вот таджикский ювелир Кобил Каримов считает, что говорить об экспорте ещё рано, так как в республике нет даже небольшого завода, а ручная работа очень трудоёмкое дело.

- Бывает так, что за месяц ювелир может создать несколько украшений, а бывает, что ни одного. Было бы хорошо, будь у нас хотя бы небольшой завод по промышленному производству украшений. Тогда я мог бы создать украшение своими руками, а затем машины могли бы его размножить. Но, увы, пока в Таджикистане этого нет, а у самих мастеров на открытие такого производства не хватит средств. К примеру, я работаю в ювелирном деле около десяти лет, но у меня до сих пор нет даже всех инструментов, необходимых для работы. Они дорогие, и я вынужден приобретать их постепенно, - говорит он.