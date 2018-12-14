Сотни компаний, государственных учреждений, школ, больниц и других организаций в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии получили электронные письма с угрозой взрывов, пишет со ссылкой на Рейтерс Медуза.

Авторы писем угрожают взорвать бомбу, если не получат выкуп в размере до 20 тысяч долларов в биткоинах. В полиции Нью-Йорка заявили, что письма рассылают во многих штатах США, однако эти угрозы «не заслуживают доверия». Полицейские считают, что злоумышленники стремятся дестабилизировать обстановку или получить деньги.

Преступники рассылают письма похожего содержания. Некоторые из них озаглавлены «Подумай дважды» или «Используй свое время с умом». Тексты повторяются, но есть небольшие различия. Они начина начинаются с предупреждения о том, что в здании, где находится организация, заложена бомба с тем или иным взрывчатым веществом. В частности, упоминаются тротил, тетрил, гексоген.

Авторы писем предупреждают, что взорвут здание, если выкуп не заплатят до конца дня или если об этом узнают полицейские. «Ничего личного, это просто бизнес», — сказано в одном из писем. В текстах указаны разные адреса биткоин-кошельков, на которые нужно перевести деньги. До конца неясно, заплатил ли кто-нибудь выкуп.

В Сан-Франциско из-за угрозы взрыва эвакуировали Еврейский общественный центр, в Пенсильвании - местный университет, в Лос-Анджелесе - разработчика игр Call of Duty, в Северной Каролине - редакцию издания News & Observer, в Торонто - пять станций метро. Известно об эвакуации из офиса Facebook в калифорнийском городе Менло-Парк, но связано ли это с отправленными письмами, неизвестно.

В ФБР заявили, что знают о письмах с угрозами. Представители бюро призвали граждан сохранять бдительность и сообщать о действиях, которые могут угрожать общественной безопасности. В Австралии и Новой Зеландии ведомства по борьбе с киберпреступностью предложили, что письма могут рассылать мошенники. Они посоветовали всем, кто получит такие сообщения, считать угрозу реальной до тех пор, пока не выяснится обратное.