В Душанбе с 21 по 31 декабря будут организованы предновогодние ярмарки-продажи сельхозпродукции. Решение принято мэром Рустамом Эмомали в целях насыщения продовольственного рынка столицы и обогащение дастархан жителей в канун Нового года, сообщается на сайте столичной мэрии.

Продукцию дехкан Согдийской области можно будет купить на рынке «Мехргон» района Исмоила Сомони, а продукцию дехкан Хатлонской области - на рынке «Саховат» района Фирдавси. Урожай, выращенный фермерами Турсунзаде, Гиссара, Шахринава и Рудаки, пополнит торговые лавки рынка в районе «Караболо».

Ярмарка-продажа сельхозпродукции из Файзабада, Лахша, Вахдата, Таджикабада, Рашта, Сангвора и Нурабада пройдет на пересечение улиц Хусейнзода и Мирзо Турсунзода в районе Шохмансур (возле здания Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан).

На ярмарках продукцию первой необходимости будут продавать также Агентство по госзакупкам республики и Союз «Точикматлубот».

Продаваться продукция на ярмарках будет по ценам ниже рыночных, отмечается на сайте столичной администрации.

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