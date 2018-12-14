Группа таджикских ученых этим летом преодолела свыше 3300 километров, чтобы оценить состояние ледников страны. И выявила озеро, образовавшееся в результате таяния ледника "Русского географического общества" на Памире.

Таджикские ученые исследовали небольшие горы Варзобского ущелья и высокие вершины на Памире, проехав 3000 км на автомашинах и пройдя пешим ходом 300 км. Сейчас, по завершению экспедиции, они анализируют собранную информацию.

Абдулхамид Каюмов, директор Центра изучения ледников РТ, заявил ранее Радио Озоди, что исследовательская экспедиция на вершины Таджикистана показала серьезные изменения на леднике географическое общества на Памире.

«На этом крупном леднике в Центральном Памире наблюдаются последствия глобальных климатических изменений. На поверхности этого ледника образовалось огромное озеро. Его протяженность составляет до 200 метров. Это весьма тревожный сигнал. Под воздействием водоема часть ледника может сдвинуться и отколоться и перекрыть устье реки Абдукаххор, а в случае прорыва под угрозой затопления может оказаться население Ванджской долины», — заявил ранее ученый Радио Озоди.

Он отметил, что ученые намерены контролировать состояние ледников с помощью систем дистанционного спутникового управления. На многих ледниках были установлены наземные станции, которые показывают движение ледников с точностью до 0,1 секунды. Такие исследования внедрены впервые в Таджикистане.

Ледник Географического Общества — долинный древовидный ледник на Центральном Памире. Расположен в верховьях реки Ванч, на стыке хребта Академии Наук и Дарвазского хребта. Находится на территории Таджикистана. Площадь поверхности — 64,4 км².

Каюмов отметил, что в 1968 и 1972 годах во время движения ледника Медвежий и перекрытия устья реки Абдукаххор возникла угроза населению местных сел: плотина образовала искусственное озеро вместимостью 80 млн кубометров воды, его глубина достигала 110 метров. А в 2005 году трагедию не удалось избежать: прорвало озеро вблизи селения Дашти Рошткалинского района и погибло 25 человек, многие дома были повреждены, отмечает Озоди.

По оценкам экспертов, в целом в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников, общий объём которых составляет 850 кубических километров. До 2050 года этот показатель может сократиться наполовину.

Около половины всех ледниковых зон в Центральной Азии расположены на территории Таджикистана. Более 8 тысяч ледников республики занимают площадь 8,5 тыс. кв. км. Центр изучения ледников РТ был создан в 2018 году. Основной задачей этой структуры является изучение и налаживание постоянного мониторинга ледников и других водных источников Таджикистана.

КЧС убеждает не переживать

Между тем, в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана призывают не беспокоиться.

Начальник главного управления КЧС Таджикистана по защите населения и территорий, полковник Джамшед Камолов заявил «АП», что данный ледник находится под постоянным наблюдением не только Центра изучения ледников при Академии наук РТ, но и Комитета по охране окружающей среде при правительстве РТ.

«Они ведут постоянный мониторинг ледника через спутник, - сообщил он. - Результаты их наблюдений показывают, что ледник является "пульсирующим", что, конечно, может привести к образованию на его вершине озера, но на данный момент на этой территории стоит минусовая температура - 15, и нет причин для беспокойства»

«Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день образовавшееся озеро угрозы не предоставляет», - также заявил он.

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