15 декабря отмечается Международный день чая, и сегодня мы вам расскажем о чайной церемониале, принятом в Таджикистане. В нашей стране чай пьют по самым различным поводам: в повседневной жизни, во время официальных мероприятий на высоком уровне, деловых и семейных переговоров.

О том, кто и как должен разливать чай, читайте в материале «АП».

Чайная церемония - это целый процесс, который не терпит спешки, и проводится строго поэтапно, где каждый этап не менее важен, чем предыдущий. Наши прадеды считали, что только в этом случае вы сможете насладиться изысканным вкусом настоящего целебного чая, который раскроет всю свою глубину и отдаст все свои целебные свойства. Кстати, распитие чая, особенно зеленого, в условиях резко континентального климата Средней Азии очень функционально: в жару он холодит, в холод – согревает.

Жители Таджикистана зачастую предпочитают наслаждаться своей чайной традицией в местных заведениях, которые называются «чойхона» (чайхана), где ведут переговоры, отдыхают и делятся новостями, завтракают и обедают, обсуждают проблемы жизни и мироустройства.

Чайхана - такой же незыблемый элемент местных традиций, как и само чаепитие, потому как общественная жизнь на Востоке издавна сосредотачивалась в мечетях, на базаре и в чайхане.

Необходимыми аксессуарами для среднеазиатского чаепития являются чайник, пиалы и особенная мебель.

Обстановка чайханы всегда традиционная - на суфе (топчане) устанавливается низкий столик (высотой сантиметров 20-25), покрытый «дастарханом» (скатертью) и вокруг которого расстелены курпачи (узкие стеганые одеяла для сидения). Само чаепитие может происходить в любых условиях, но среднеазиатская классика – это айвон (веранда) у чайханы.

Чайная церемония зародилась в Китае, потом распространилась в Японии, Корее и других странах Востока. Для правильного чаепития подходит только самый высокосортный чай. Поистине восточные люди – гурманы! Они никуда не торопятся и пьют чай с наслаждением, смакуя каждый его живительный глоток.

Как пить чай правильно?

Любой другой прием пищи в Таджикистане начинается с чая. Таджики называют зеленый чай – «чои кабуд», а чай с молоком – «ширчой».

Заваривание чая, как и разливание его гостям, является прерогативой мужчин. В первую очередь - хозяина дома. В чайхане этим занимается чайханщик или официант.

Если же в доме новая невестка, то наливая и предлагая чай, в знак уважения, она должна протягивать пиалу правой рукой, низко поклонившись, положа левую руку на грудь, то есть от всего сердца. При этом, каждый раз вставая с места, то есть, стоя.

Чай заваривают в небольших чайниках и разливают в маленькие пиалы. Причем, для большего настаивания, то есть для получения насыщенного цвета чая его три раза заваривают, при этом первую пиалу хозяин всегда оставляет себе, а вторую – подает гостю.

Это делается для того, чтобы придать гостям доверие. Хозяин будто говорит: «Пейте на здоровье, это - не отрава, вот я пью его первым».

Традиционным элементом гостеприимства также является характерно малое количество наливаемого чая - чем почетнее гость, тем меньше в его пиале этого напитка. Этот парадокс объясняется очень просто - признаком уважения к дому является как можно более частое обращение к хозяйке или хозяину дома "за добавкой".

А что, как неполупустая пиала способствует этому? Поэтому неоднократные обращения к хозяевам с пустой пиалой рассматриваются как дань уважения к семейству. Если на дне пиалы все-таки остался чай, хозяин выплескивает его и наполняет чашу заново.

10 запретов на чай:

1. Нельзя пить на пустой желудок: холодная природа чая, проникая вовнутрь, может охладить селезенку и желудок, что подобно «проникновению волка в дом».

2. Не пить обжигающий чай: горячий чай сильно стимулирует горло, пищевод и желудок. Длительное употребление очень горячего чая может привести к болезненным изменениям этих органов. По данным зарубежных исследований, употребление чая температурой выше 62 градусов ведет к повышенной ранимости стенок желудка.

3. Нельзя пить холодный чай: он способствует застою холода и скоплению мокроты.

4. Не пить крепкий чай: высокое содержание кофеина и теина в крепком чае может стать причиной головной боли и бессонницы.

5. Чай нельзя долго заваривать: снижается его питательная ценность за счет окисления содержащихся в чайных листьях витаминов С, Р и аминокислот.

6. Не рекомендуется многократное заваривание чая: эксперименты показывают, что первый настой вытягивает приблизительно 50% полезных веществ из чайных листьев, второй - 30%, а третий всего лишь около 10%, четвертая заварка добавляет еще 1-3%. Если же продолжать заваривать чай дальше, то в настой выходят вредные элементы.

7. Нельзя пить чай перед едой: это ведет к разжижению слюны и может временно снизиться усвоение протеина пищеварительными органами.

8. А также пить чай сразу после еды: содержащийся в чае танин может привести к затвердеванию протеина и железа, что ухудшает их усвоение.

9. Нельзя запивать чаем лекарства: дубильные вещества, содержащиеся в чае, расщепляясь, образовывают танин, от которого многие лекарства дают осадок и плохо усваиваются. Не зря китайцы говорят, что чай разрушает лекарства.

10. И напоследок – нельзя пить вчерашний чай: чай, постоявший сутки, теряет витамины и становится идеальной питательной средой для бактерий.